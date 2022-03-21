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維他命D可防新冠病毒？

副刊版 2022/03/21

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新冠肺炎繼續肆虐，確診數字未見回落。這陣子，我繼續留在家中工作，與減肥戰友綫上會面跟進飲食情況。

客人Emily透露，面對嚴峻疫情，她每天被迫留在家，既無聊又憂心，便開始研究各種食療。她問：「昨天我看到一篇文章，談及維他命D有效預防新冠肺炎，那我要買維他命D補充劑嗎？」

「的確愈來愈多研究發現，維他命D與預防新冠肺炎很有關連，相信是由於維他命D具有調節免疫系統、減少促炎細胞因子數量、抗氧化和抗纖維化的作用，從而幫助患者痊癒，甚至有助預防病毒。但相關研究只屬初步階段，未有指引說明每天建議攝取量以達致此效果。」我頓了一頓，續說：「與其購買補充劑，不如考慮從天然途徑吸收吧！我們可從陽光中攝取維他命D，每天在溫和的陽光下曬十至十五分鐘便足夠！」

Emily說：「現在每天被迫困在家……啊！我家西斜，每日都『夕陽無限好』，我應該已攝取足夠的維他命D了！」

我笑說：「若在室內隔着玻璃曬太陽，只會曬黑和出斑，並不能吸收維他命D呢！其實，不少食物含有豐富的維他命D，如深海魚、雞蛋、奶製品，或是加入維他命D的早餐穀物片和植物奶，也是不錯的選擇。」

說時遲那時快，Emily已經掛掉電話，急不及待到網上搶購食物。

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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