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無得掹

副刊版 2022/03/21

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Messaging（信息傳遞）很重要。公關即是面向公眾，政治公關再細緻點表述，就是關於政治領袖/人物如何面向民眾，故必須做好messaging。這是易講卻難做得好的一環，好的messaging首重不予人inconsistency（不一致）的觀感，最棹忌的情況有二：一、同一個人/同一單位前言不對後語；二、同一團隊中，不同人說不同的話。

Messaging不一致的情況，有三大弊端：一、製造公眾混亂，令人無所適從；二、公眾很自然會問：提出之前，難道沒有徹底考慮其必要性和如何執行等細節嗎？作為領袖，若做事經常只聞樓梯響，事事得個講字，那就更加在公眾面前暴露不足，包括：思考能力、溝通能力及執行能力。三、在公眾面前屢屢出現「今日的我打敗昨天的我」，那就是自製「狼來了」故事，久而久之，公眾學到的，就是大家都不會太認真看待領袖的話。

政治公關最不想看到的，從來不是政治人物有haters或公眾當中有反對聲音；做得政治人物，總有人會跟自己立場、意見或想法不同，那是最正常不過之事，正常人和正常體系應要預咗。政治公關最不想看到的，是當事人在公眾心目中，其credibility（可信性和確實性）已步入清零之路，即是說，在公眾心目中，出自其口的任何信息或說話，都有機會隨時變，還有誰會認真看待其言行？

政治人物有政敵並不可怕，最可怕的是所有人，包括公眾、盟友、政敵，都覺得其話語已失去可信性和確實性。當一個政治人物，任何人都開始don't take his / her words seriously，那此人之政治籌碼和生涯基本上已無得掹。若去到這個田地，更好的政治公關都幫不到手。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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