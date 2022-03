Messaging(信息傳遞)很重要。公關即是面向公眾,政治公關再細緻點表述,就是關於政治領袖/人物如何面向民眾,故必須做好messaging。這是易講卻難做得好的一環,好的messaging首重不予人inconsistency(不一致)的觀感,最棹忌的情況有二:一、同一個人/同一單位前言不對後語;二、同一團隊中,不同人說不同的話。

Messaging不一致的情況,有三大弊端:一、製造公眾混亂,令人無所適從;二、公眾很自然會問:提出之前,難道沒有徹底考慮其必要性和如何執行等細節嗎?作為領袖,若做事經常只聞樓梯響,事事得個講字,那就更加在公眾面前暴露不足,包括:思考能力、溝通能力及執行能力。三、在公眾面前屢屢出現「今日的我打敗昨天的我」,那就是自製「狼來了」故事,久而久之,公眾學到的,就是大家都不會太認真看待領袖的話。

政治公關最不想看到的,從來不是政治人物有haters或公眾當中有反對聲音;做得政治人物,總有人會跟自己立場、意見或想法不同,那是最正常不過之事,正常人和正常體系應要預咗。政治公關最不想看到的,是當事人在公眾心目中,其credibility(可信性和確實性)已步入清零之路,即是說,在公眾心目中,出自其口的任何信息或說話,都有機會隨時變,還有誰會認真看待其言行?

政治人物有政敵並不可怕,最可怕的是所有人,包括公眾、盟友、政敵,都覺得其話語已失去可信性和確實性。當一個政治人物,任何人都開始don't take his / her words seriously,那此人之政治籌碼和生涯基本上已無得掹。若去到這個田地,更好的政治公關都幫不到手。