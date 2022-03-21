星巴克春日新品 櫻花草莓系列 + Kate Spade限定產品 副刊版 2022/03/21 分享： 和煦明媚的春日驟至，星巴克推出以粉紅櫻花草莓為主題的飲品、輕食、產品、咖啡豆等，為初春炮製一場浪漫的櫻花盛宴。並再度與時尚生活品牌Kate Spade New York聯乘推出限定產品，令粉絲們愛不釋 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港港麗酒店5天住宿計劃 每晚$1,450起包$300餐飲消費額 2022/03/19 香港港麗酒店5天住宿計劃 每晚$1,450起包$300餐飲消費額 香港迪士尼重推真空美食包 8款中西菜設外賣送遞 2022/03/18 香港迪士尼重推真空美食包 8款中西菜設外賣送遞 聯乘日本百年眼鏡品牌合作 謝安琪推手工眼鏡展生活態度 2022/03/17 聯乘日本百年眼鏡品牌合作 謝安琪推手工眼鏡展生活態度 MOS Burger 推出靜岡產抹茶 Tiramisu 2022/03/16 MOS Burger 推出靜岡產抹茶 Tiramisu 燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠 2022/03/16 燒肉 LIKE 推出外賣自取 85 折優惠 產品 日本 品牌 設計 亞洲 蛋 咖啡 紐約 蛋糕 飲品