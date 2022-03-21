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星巴克春日新品 櫻花草莓系列 + Kate Spade限定產品

副刊版 2022/03/21

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和煦明媚的春日驟至，星巴克推出以粉紅櫻花草莓為主題的飲品、輕食、產品、咖啡豆等，為初春炮製一場浪漫的櫻花盛宴。並再度與時尚生活品牌Kate Spade New York聯乘推出限定產品，令粉絲們愛不釋

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欄名 : 新鮮熱辣

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