俄烏衝突歐洲大執位 馬克龍乘勢登天？

「高盧雄雞」法蘭西人總是對英語文化圈主導世界的現實，有點看不過眼，但又無可奈何。

烏克蘭戰火燒未停，法國總統選舉4月10日首輪投票在即，現任馬克龍竟成意外受益者。就在一年前，馬克龍連任看起來岌岌可危。當時極右候選人瑪麗娜勒龐（Marine Le Pen）支持度超前，甚至有民調預期她可首輪得票過半，直接當選。

民望飈遠拋勒龐 現「福克蘭效應」

所幸勒龐民望自去年下半年開始回落之餘，馬克龍行情在今年2月下旬起，也就是俄羅斯揮軍烏克蘭以來，直綫上升。馬克龍至今遠遠拋離勒龐約15個百分點，勢成法國1988年總統選舉，密特朗對希拉克以來最大首輪優勢，多住5年愛麗舍宮相信已不成問題。

法國傳媒對這現象的解釋是Effet Malouines，福克蘭效應。

咦？福克蘭不是Falklands嗎？怎麼法語跟阿根廷使用的西班牙語名稱Malvinas（馬爾維納斯）這樣似？

原來西語Malvinas乃從法語Malouines演變而來。縱使最早有紀錄踏足福克蘭群島（1690年），和今天居住並控制的都是英國人，但最早設立定居點的卻是法國人（1764年），比英國人早兩年。（法國之後將據點讓予西班牙，西英在島上共存一段時間後相繼撤離；阿根廷從西班牙獨立後申索群島主權，英國則重返群島。）

「福克蘭效應」出自1982年英阿福克蘭戰爭，英國勝利餘威助時任首相戴卓爾，在翌年大選克服經濟衰退等阻力，大勝工黨對手贏得第二任期。

法國人現在提起Malouines而非Falklands，多少顯出「法語優越」文化基因，對英語及英語國家地位更高看不過眼，但同時又無可奈何，不得不以大英勝仗福克蘭為典故，用在今天法蘭西總統身上。

多次通話普京 彰法蘭西大國角色

俄羅斯跟烏克蘭在打仗，理論上不關法國事，馬克龍卻可謂「哎吔戰時總統」。戰爭令整個西方團結起來孤立俄羅斯，法國也不例外狠手制裁，惟馬克龍並未放棄為西方與俄架橋的努力，更未有被戰爭在他嘗試斡旋普京和拜登失敗下爆發嚇怕，自開戰以來與普京通話多次，嘗試在充斥情緒的世局下促進理性溝通，探索各方都可接受的出路。

顯然，法國人對馬克龍彰顯法蘭西大國角色、敢為歐洲先的行動很是受落，認為他跟海峽對面那群不認自己是歐洲一部分，又老是跳出來指點江山刷存在感的人，以及大西洋彼岸那些沒有興趣勸和促談的始作俑者無得比。至於勒龐，此時仍在忙於為其家族與俄過從甚密的背景解畫。

與俄接觸不等於友好，馬克龍自言並不天真。他既實事求是的批評俄羅斯各種行徑，惟看來也認同俄面對北約主張的「安全不可分割」精神（若一方將自身安全建基於對方的不安全，最終自己亦不會安全），認為應該尊重俄生存空間。戰爭爆發前，馬克龍已稱俄羅斯是歐洲一部分，歐盟孤立俄羅斯的話（原則上）會是個重大錯誤。他近日亦重申，歐洲與俄羅斯沒有對話就不會有安全。

法國從冷戰時代起，就對美國獨大、美英又結成特殊利益小集團的西方秩序有一定排拒，馬克龍更不掩蓋法國牽頭的歐洲自強夢。他直言北約已經「腦死亡」，歐洲若不覺醒仍然指望美國，恐會從地緣棋局上消失。馬克龍為代表的法國人明白，美國牽頭排俄，出事後果只能由歐洲人承受，而歐洲國家只有團結起來，並建立包括俄羅斯在內的安全體系，方能與美俄真正鼎立，不用成為別人博弈的棋子。

馬克龍至今的外交敗筆未有對他政途多大衝擊，反而繼續獲得法國人支持，得以延續政策，嘗試扭敗為勝。

朔爾茨政策急轉 挽回民望手尾長

相比之下，德國新手總理朔爾茨近日尷尬得多，不得不徹底改變政策以穩人心。

德國一直政治向美、經濟朝俄，朔爾茨更出自「知俄」大本營社民黨，原本對溫和路綫自我感覺尤其良好。烏戰之前，德國拒絕美國施壓，不願押上德俄北溪2期天然氣管，也不向烏克蘭提供武器，只送5,000頂頭盔，遭基輔市長斥為「笑話」。但德國內部其實就此頗為分化，朔爾茨政府就包含主張對俄強硬的綠黨，加上應否強制打疫苗爭論，令朔爾茨民望一度插水。

怎料普京真如美國所說全面侵烏，朔爾茨只好急轉彎。打破二戰戰敗國避忌，向衝突地區輸出武器已算事小，改變關乎經濟發展的能源政策才大件事。德國縱未立馬停止進口俄羅斯能源，但同意歐盟在2030年前不再依賴俄氣，一方面尋找替代來源，另一方面加快發展再生能源的計劃。北溪2期怎樣就不用說，以至德國能企也在減少在俄敝口，警告北溪1期價值可能縮水。

朔爾茨民望雖然止了血，但手尾也恐怕超長。歐盟決心擺脫俄羅斯經濟影響，代價高昂之餘並非由各國平均承受，德國及中東歐國家須首當其衝，啞子吃黃蓮。

歐盟整體約4成天然氣來自俄羅斯，但奧地利、匈牙利、波蘭等數字是8成，保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞等是10成；第一及第三大經濟體德國及意大利，亦分別有過半及三分一。默克爾當年一刀切棄核能，不知現在會否後悔了。能源以外，俄羅斯是貴金屬鈀的一大來源，佔全球產量4成，對德國汽車產業非常關鍵。

德國過去數十年乘全球化之便持續發展，俄羅斯是這進程一部分，如今這套模式面臨顛覆性風險。闊一點看，中東歐經濟上難以離開俄羅斯，惟正正也是這些地理上較近俄的國家更恐俄，更支持與俄脫鈎，這種自相矛盾的折騰恐令長遠日子難過，發展前路迷惘。

戰場實力定秩序 古往今來皆涕淚

三十年河東，三十年河西。統一的德意志在冷戰後大放異彩，風頭超越鄰家傳統強國法蘭西當上歐洲龍頭，但世界格局正在俄烏戰爭下再次大變。馬克龍3月初在一戰結束條約簽署地凡爾賽宮，會見歐盟其他26國領導人商議烏克蘭問題，歐洲權力核心有從柏林重回巴黎之勢。

然而，就如法國人對英語圈主導世界看不過眼，但又因為形勢比人強無可奈何，馬克龍要實現雄心壯志仍有絕大挑戰。俄烏戰爭在他斡旋俄美下打響，即凸顯不管法國思路多正確，仍無法代表美國指揮北約適當滿足俄羅斯訴求。歐盟國家多數小國寡民，對馬克龍的歐洲大國夢更無同感。

歐洲今後安全秩序如何，也許更大程度，需由俄烏戰場上以實力打出來的結果而定。就如杜甫所曰，古往今來皆涕淚。

▲ 就在一年前，法國總統馬克龍連任看起來岌岌可危，俄羅斯揮軍烏克蘭以來，馬克龍行情直綫上升，多住5年愛麗舍宮相信已不成問題。（路透社資料圖片）