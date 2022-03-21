健康科普 為何沒有維他命F至J？

我上星期談到新冠與維他命D的關係，今天順便介紹一吓一個小知識，對於維他命A、B、C、D、E等，相信大家都很熟悉，再往下數下一個成員就直接到維他命K了，中間的F、G、H、I、J都哪裏去呢？

1912年，波蘭生化學家喀什米爾‧芬克（Casimir Funk）成功提取分離出能夠治療腳氣病的胺類物質，並把它命名維他命。我日前提到，維他命最早寫作Vitamine，即拉丁語中的生命（vita）+胺（amine），意思就是生命所需的胺類。芬克鑑於所發現的胺能防治腳氣病（Beriberi ,僧伽羅語，解作弱），所以命名為維他命B，他提取出的就是大名鼎鼎的維他命B1，是人類歷史上提純的第一種維他命。

今天我們都知道，B1是人體反應中一種重要的輔酶，缺少它會影響體內糖分的有氧分解，從而導致神經組織無法獲取足夠能量，出現慢性炎症。芬克還預言，因為食物單一導致的病症，都與缺乏維他命有關，他甚至還給一些尚未發現的維他命預留位置，例如橙、柑、檸檬等水果長期被用來防治壞血病，幾乎可以肯定其中含有未知維他命，於是他從壞血症（Scurvy）中抽出字母，提前給這種維他命，改名做維他命C，直到大約20年後，維他命C才被其他人正式發現，填上了多年大坑，亦即是說，世界歷史長河中，維他命C出現不到100年。

維他命B被發現後，美國生物學家麥克勒姆（Elmer Verner McCollum）在1914年提取出另一種物質，人和動物缺少這種物質容易有乾眼症。在他之前，多位德國學者研究過這種病，麥克勒姆於是用德語中乾眼症（Augendarre）第一個字母，命名此物質，叫Vitamine A，他亦指出維他命A不是胺類，維他命裏不只有胺，所以人們往後把e去掉，改叫Vitamin。維他命為有機化合物所構成的營養素，是維持生命的重要養分，有脂溶性和水溶性兩種，是三大營養素即蛋白質、脂肪、碳水化合物之外，另一種體內對生理功能非常重要的微量物質，一旦缺乏就會引發一些疾病，人體自己不能合成維他命，或合成量不能滿足需要，要從外界吸收。

人類最初提取出的兩種維他命，先來者叫B，後至者叫A，後邊還預留了C的位置，我上星期亦提到，1922年麥克勒姆證明魚肝油含有另一種對生命至關重要的物質，將其命名為維他命D。人們決定以後如果發現新的維他命，就按字母表A到Z排下去，然而到了維他命E之後的F，出了問題。

維他命F由於是從維他命B分離出來的，結果被重新命名為維他命B1，而B則是B系家族的統稱。然而維他命F這個稱呼，之後又再被拿來用，作為一種必需脂肪酸的名字，隨着研究深入，人們又意識到必需脂肪酸實際上是脂肪組成成分，而脂肪不算是維他命，因此這種脂肪酸被剔除出維他命行列，維他命F這一名稱再次被廢，直到今天。不過互聯網上不少人將維他命F等同於必需脂肪酸例如omega-3，之所以如此，或許因為脂肪酸英文Fatty Acid頭一個字母碰巧是F。維他命G的命運一樣，本來有一種物質叫維他命G，但鑑於它可從維他命B分離得到，所以被改名做維他命B2；本來亦有維他命H，後來被叫維他命B7；維他命I沒人利用，維他命J則被發現與維他命G相似，也被歸入維他命B2。

維他命K又是怎麼回事？1934年，丹麥科學家達姆（Henrik Dam）發現一種能促進凝血的物質，用丹麥文中的「凝固」（Koagulation），為其命名維他命K，即是沒有跟命名順序習慣，它仍是至今維他命名稱字母表中，最後的字母。一直到1978年，國際營養科學聯合會（IUNS）確定了命名原則，今天各成員才算定下來，ABCDEK各司其職。

最複雜也最混亂的，莫過於B這個大家族。人們在發現B1和B2後，又陸續發現了B3、B5、B6、B7……維他命是以功效而非結構命名的，非但在化學結構上不盡相同，能被稱為維他命的物質有胺、酸、醛，擁有不同的化學結構與性質，功能上有些也不大相干。

後來部分順應潮流，被命名為大家更習慣的名字，例如泛酸實際上是維他命B5，葉酸是維他命B9。維他命B族裏，也缺了B4、B8、B10與B11，無非也是類似原因：在維他命研究的歷史過程中，像維他命F、G、H、I、J，有的因為是其他現有維他命的衍生物，有的不符維他命定義而被開除。

維他命共13種 B是大家族

雖然混亂，不管如何，一般人只需記得在主流營養學，維他命共有13種，分別是A、C、D、E、K及B族8種，不必想得太複雜。同樣不必搞得太複雜的是，對於一般健康的人來說，只要飲食均衡，就基本能夠獲取必需的維他命了，沒必要額外補充，但是呢，如果偏食，例如只吃肉不愛吃菜，或者常吃油炸或重口味食物，又不吃水果之類，那麼可額外補充一些維他命B族或維他命C來調節身體。