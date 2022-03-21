港抗疫須檢討 10個結構性矛盾

研究顯示第5波疫情高峰為3月3日，一般評估本港已渡過最艱難時期。在緊守崗位而不容鬆懈之際，也是時候檢討一下，香港在危機期間所凸顯的種種深層次問題--把一切抱怨聚焦在官員欠缺領導能力，或是最易對號入座的說法，卻顯然是以偏蓋全，忽略以下10個結構性矛盾：

（一）對內通關Vs對外開放--特區疫苗接種率長期偏低之一大原因，跟先與內地還是海外對接有關：與內地通關，就得緊跟中央的動態清零嚴守策略；想和外國對接，便要放寬抗疫要求，而前設是疫苗接種率須達到8至9成。由於「清零」是通關先決條件，而政界主旋律一直要求盡快與內地通關，於是疫情以來皆以圍封檢測為基礎，得以維持長達8個月近乎零感染。

不過長期清零的後果，是令更多人（尤其長者或無意返內地市民）認為不需接種疫苗，加上坊間誤傳Omicron變種病毒殺傷力不大，導致第5波疫情因接種率太低而出現海嘯式增長。往後不論誰當特首，特區仍要面對那些不願到內地的港人，採取消極抵抗方式與政府對着幹的問題。

全民強檢兩派爭論 港府成磨心

（二）學者意見Vs建制壓力--留意第5波疫情前，適值立法會選舉，當時候選人的主力訴求是與內地通關；同一時間，以袁國勇教授為首的一眾學者專家，由去年年底至第5波高峰，則一直力倡與外國接軌。而這兩股力量最激烈的碰撞，則出現在全民強制檢測的爭論當中：專家了解香港檢疫設施及人手的局限，建制派則相信祖國支持無限，兩邊缺乏溝通，結果特區政府夾在中間成磨心，花大量時間思考如何實行禁足。

問責班子既非執政黨，亦非醫學專家，在這種多黨監察制下，往往兩邊不是人，最明顯例子是議員高呼應該完全由中央指揮抗疫，但最後連內地專家也沒有堅持3月禁足強檢。

除非立法會主動傳召專家面向公眾解釋，否則單靠指罵官員，只能發洩，卻難以服眾。

專家政府應互補 免信息混亂

（三）專業超然Vs統一戰綫--香港過去一直高舉對專業（professionalism）的重要性，《基本法》第142條更強調要「保留原有的專業制度」。可是疫情期間，人們卻一次又一次見到專家們搶在官方宣布前，洩漏政策措施：由第一波代政府公布派口罩，到第5波於內地專家有結論前，單方面對外宣稱3月不應全民強檢；還有上周指接種率達95%始可放寬抗疫限制，乃至專家間對第4針的看法矛盾--客觀結果是造成信息混亂，不利抗疫。

除非專家們能擺脫自身超然地位，跟政府站在同一戰綫，在對外溝通方面互補不足，不在政策有疏漏時失蹤或多踩兩腳，否則專家們繼續以高高在上之姿，批官員「唔見棺材唔流眼淚」，只會令市民往後面對疫境時更沒信心。

（四）市場主導Vs救急扶危--在市場主導的大原則下，香港是個經濟奇迹，港人做生意亦以靈活多變轉數快見稱；但在第5波疫情之際，市場的貪婪卻令民眾苦上加苦：當副總理韓正批評私家醫院拒收新冠確診者，私院代表的本能反應是推卸責任，卻非即時請纓幫忙救助公共醫療體系；預算案提出免追租，以鼓勵業主與租戶商討如何共度時艱，商界則指此舉有違自由市場原則。

當世界各地政府抗疫都依靠公私營合作模式，務求群策群力，香港很多商界則仍在商言商，人人自危，竟視作商機處處：維他命丸、止痛藥、快速測試劑相繼大幅抬價。只有部分商界透過民間抗疫組織提供支援，卻仍不敢站近政府怕受牽連--畢竟商界很聰明，精於計算。

政府與商業、專業、建制派和反對派的4大結構性矛盾，又帶出6個執行層面的制度問題：

推新晉升制度 提拔熟內地專才

（五）長期後盾Vs特事特辦--在商業層面，雖然香港各界經常強調「國家是我們的強大後盾」，但現實是很多人只視內地為龐大市場，卻非合作夥伴，由建方艙醫院到內地醫護幫忙，全都是臨急才抱中央腳之特事特辦安排。經歷今波疫情，前幾年那些香港自給自足、不用買東江水等說法已站不住腳。換言之，也是時候思考醫療體制及其他配套的長期合作模式。

（六）聯繫內地Vs消極抵抗--在專業層面，即使設計了與內地合作的制度，但遇上前綫及中層消極抵抗，事事拿不能與對方溝通作藉口，其實也不會對社會整體有幫助。以積極對消極，發展一套大力提拔肯熟習內地實際操作、又懂普通話的專業人士之晉升制度，刻不容緩。

（七）愛派物資Vs拒作勸喻--在建制層面，議員向中央索取物資派送，不亦樂乎；但勸喻提醒市民不要犯規（像扶老攜幼走進圍封球場和泳灘），卻避之則吉，只懂批政府執法不力。

即使呼籲民眾接種疫苗，亦未見地區人士（如安老院及親建制學校）盡全力協助政府宣傳，託詞指家屬家長反對、要求政府多講解，自己卻沒迎難而上。不掃除貪威敷衍之徒，難建真正管治聯盟。

打擊網紅式政治 第5波後關鍵

（八）業界務實Vs網紅民粹--在非建制層面，倒有中間派及部分淺黃中人，能放下成見，以業界利益為依歸（多是功能組別選民），務實配合抗疫，不像一些地區直選及選委界別議員，反過來煽動民粹來爭取曝光和網絡流量。第5波過後，論功行賞以團結大多數，並打擊網紅KOL式政治，至為關鍵。

（九）大刀闊斧Vs精準配合--在官僚層面，過去的制度優勢，在危機時反令政府表現不濟，這次表露無遺；政策清晰卻執行不了，又或沒與時並進，實為部門責任，撤走了救生員卻不索性一早封泳灘，正是典型例子。未來香港必經一輪改革，與其說AO黨有問題，不如提升procurement能力，重點強化EO（行政主任），更加重要。

（十）別人負責Vs自我中心--最後是最難搞的，是文化修養問題：停辦花市卻迫爆花墟，確診隔離但拒入方艙，醫護來港竟準備投訴。

有記者說這是很多香港人想問的問題，實則反映出香港人很有問題，所以香港才有很多問題。