再添3833本土感染 滬增逾500宗 深圳實現動態清零 今有序恢復生產生活 中國版 2022/03/21 分享： 內地單日新增3,833宗本土感染個案，其中吉林佔1,494宗，上海單日新增創新高超過500宗。上海大範圍封閉幾乎全員核檢，上海衞健委表示，「防控進入最吃勁階段」。深圳昨日宣布已基本實現社會面動態清零， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 歐現新變種 專家：Delta+Omicron重組 今日 歐現新變種 專家：Delta+Omicron重組 疫情反撲重創航空業 首2月虧損逾200億 今日 疫情反撲重創航空業 首2月虧損逾200億 你可能感興趣 歐現新變種 專家：Delta+Omicron重組 今日 01:00 歐現新變種 專家：Delta+Omicron重組 疫情反撲重創航空業 首2月虧損逾200億 今日 01:00 疫情反撲重創航空業 首2月虧損逾200億 疫情 深圳 上海 超市 網上購物 吉林省 長春 孫春蘭 吉林市 中華人民共和國國家衞生健康委員會