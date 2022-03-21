聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場 行政人員版 2022/03/21 分享： 非同質化代幣（NFT）成為如今最熱門的話題之一，近日Spotify就刊登兩個招聘廣告，招募從事與區塊鏈「Web3」相關早期項目的人才，外媒預計Spotify正制定計劃，將區塊鏈技術和NFT添加到其串流 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 6G國際標準方案 日本擬6月率先提交 今日 6G國際標準方案 日本擬6月率先提交 Google開發者大會料介紹Android 13 2022/03/18 Google開發者大會料介紹Android 13 烏副總理籲制裁 高通停向俄企銷售 2022/03/18 烏副總理籲制裁 高通停向俄企銷售 亞馬遜元宇宙遊戲 讓用戶掌握雲端運算 2022/03/17 亞馬遜元宇宙遊戲 讓用戶掌握雲端運算 德國BSI促移除 卡巴斯基防毒軟件 2022/03/17 德國BSI促移除 卡巴斯基防毒軟件 區塊鏈 串流 NFT Spotify