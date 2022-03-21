聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場

非同質化代幣（NFT）成為如今最熱門的話題之一，近日Spotify就刊登兩個招聘廣告，招募從事與區塊鏈「Web3」相關早期項目的人才，外媒預計Spotify正制定計劃，將區塊鏈技術和NFT添加到其串流

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