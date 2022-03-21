袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 港聞版 2022/03/21 分享： 本港今波死亡個案中有逾6成為80歲以上長者，而有關群組至今僅有56%人已打針。政府專家顧問袁國勇昨日指，目前最重要是接種疫苗。他說，雖然3劑科興疫苗會產生一定抗體，惟其與復必泰疫苗相比仍有一段距離，加 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 今日 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 今日 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 今日 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 陳肇始：中醫藥防治佔優 全方位抗疫 今日 陳肇始：中醫藥防治佔優 全方位抗疫 你可能感興趣 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 今日 01:00 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 今日 01:00 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 今日 01:00 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 疫情 疫苗 林鄭月娥 衞生防護中心 衞生署 張竹君 袁國勇 科興 BioNTech 新冠肺炎疫情