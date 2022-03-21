袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron

本港今波死亡個案中有逾6成為80歲以上長者，而有關群組至今僅有56%人已打針。政府專家顧問袁國勇昨日指，目前最重要是接種疫苗。他說，雖然3劑科興疫苗會產生一定抗體，惟其與復必泰疫苗相比仍有一段距離，加

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