林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 港聞版 2022/03/21 分享： 今波疫情錄得逾5,600宗死亡個案，整體死亡率約0.55%。特首林鄭月娥昨於記者會上提到，今波疫情的死亡個案非常多，日前已與醫管局行政總裁高拔陞及衞生防護中心商討，必須要更仔細分析死亡個案。 醫局指部分 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 今日 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 今日 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 今日 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 陳肇始：中醫藥防治佔優 全方位抗疫 今日 陳肇始：中醫藥防治佔優 全方位抗疫 你可能感興趣 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 今日 01:00 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 今日 01:00 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 今日 01:00 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 疫情 新冠肺炎 林鄭月娥 劉家獻