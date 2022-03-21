林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析

今波疫情錄得逾5,600宗死亡個案，整體死亡率約0.55%。特首林鄭月娥昨於記者會上提到，今波疫情的死亡個案非常多，日前已與醫管局行政總裁高拔陞及衞生防護中心商討，必須要更仔細分析死亡個案。

醫局指部分

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