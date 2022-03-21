150定點污水監測 如500萬人2日一檢 港聞版 2022/03/21 分享： 第5波疫情持續，本港每日仍在進行圍封檢測工作。環境局局長黃錦星昨表示，全港共有150個定點監測，覆蓋500萬人口，每2日做一次循環檢測，如同每2日為全港500萬市民做一次「群體快速檢測」。 8政策局共 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 今日 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 今日 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 今日 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 陳肇始：中醫藥防治佔優 全方位抗疫 今日 陳肇始：中醫藥防治佔優 全方位抗疫 你可能感興趣 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 今日 01:00 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 今日 01:00 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 今日 01:00 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 疫情 林鄭月娥 環境局 環保署 黃錦星 渠務署 快速測試 新冠肺炎疫情