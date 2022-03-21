陳肇始：中醫藥防治佔優 全方位抗疫 港聞版 2022/03/21 分享： 食物及衞生局局長陳肇始昨天表示，中醫藥已全方位參與抗疫，包括在疫情預防、治療及復康過程，全力發揮中醫藥在防治新冠疫情的優勢，包括即將透過「中醫藥發展基金」推出一項特別支援計劃，資助中醫師為在家隔離病患 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 今日 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 今日 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 今日 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 今日 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 你可能感興趣 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 今日 01:00 新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 今日 01:00 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 今日 01:00 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 中藥 中醫 陳肇始 治療 疫情 復康