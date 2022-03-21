陳肇始：中醫藥防治佔優 全方位抗疫

食物及衞生局局長陳肇始昨天表示，中醫藥已全方位參與抗疫，包括在疫情預防、治療及復康過程，全力發揮中醫藥在防治新冠疫情的優勢，包括即將透過「中醫藥發展基金」推出一項特別支援計劃，資助中醫師為在家隔離病患

...