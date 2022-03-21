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新症回落至14149宗 連續2天少於2萬

死亡率達0.55% 專家：口服藥僅治輕症

港聞版 2022/03/21

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本港昨日新增14,149宗確診，連續2天回落至少於2萬宗，第5波疫情累計103.5萬人確診。不過，染疫死亡人數仍然高居不下，昨天呈報246宗死亡個案，已是連續16天單日呈報逾200宗死亡，死亡率高達

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