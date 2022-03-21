新症回落至14149宗 連續2天少於2萬 死亡率達0.55% 專家：口服藥僅治輕症 港聞版 2022/03/21 分享： 本港昨日新增14,149宗確診，連續2天回落至少於2萬宗，第5波疫情累計103.5萬人確診。不過，染疫死亡人數仍然高居不下，昨天呈報246宗死亡個案，已是連續16天單日呈報逾200宗死亡，死亡率高達 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 今日 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 今日 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 今日 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 陳肇始：中醫藥防治佔優 全方位抗疫 今日 陳肇始：中醫藥防治佔優 全方位抗疫 你可能感興趣 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 今日 01:00 袁國勇倡長者打復必泰 防禦Omicron 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 今日 01:00 林鄭：第5波死亡個案多 須仔細分析 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 今日 01:00 150定點污水監測 如500萬人2日一檢 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 衞生防護中心 張竹君 梁子超 劉家獻