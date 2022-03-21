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屈臣氏虛擬健體遊樂場 設4大互動區 玩遊戲贏獎品

行政人員版 04:00 2022/03/21

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留家抗疫都可以實踐健康生活！公關姊妹最近同黛安講，屈臣氏推出咗「VR Get Active Park虛擬健體遊樂場」，運用科技提供一個創新嘅虛擬實境遊樂交流空間，只要透過手機就可隨時隨地都可以玩到，齊齊鍛練身體。

呢個虛擬遊樂場設有4大互動區，包括：「WAT's On Air健康資訊站」、「Brand Expo健康產品區」、「Play Land遊戲區」及「Exercise Arena運動場」。顧客除咗可以大玩各類健身遊戲，亦可了解屈臣氏專業團隊嘅健康資訊分享，同埋獨家保健產品推介，更可賺取電子印花，贏取豐富嘅獎品同優惠券。例如喺Play Land遊戲區就可以參加有趣嘅互動汗水挑戰遊戲，顧客仲可以喺IG Story遊戲打卡贏獎品。

姊妹話，獎品更會不定期更新，為大家帶嚟更多驚喜，大家即上屈臣氏VR Get Active Park虛擬健體遊樂場，就可以同親朋好友一齊挑戰自己，由內至外活出健康。

另外，屈臣氏仲邀請咗香港奧運田徑代表運動員陳仲泓，及游泳代表運動員譚凱琳拍攝伸展運動短片，鼓勵大家建立健康嘅生活習慣，一齊體驗運動樂趣㖭。想跟佢哋學習伸展筋骨，可按此【瀏覽】

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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