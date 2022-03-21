華懋集團夥拍 the Hive 打造1.7萬呎全新靈活工作空間　滿足新常態下各行業彈性辦工需求

全球新趨勢下，靈活工作空間的需求與日俱增，規模不論大小的公司紛紛採取混合工作模式，以增添彈性和效率。為迎合市場需求，華懋集團宣布夥拍全球知名共享辦公室品牌the Hive，於中環核心地段的華懋大廈，推出面積17,027呎的全新靈活工作空間概念項目。

▲ 位於中環干諾道中34-37號的華懋大廈全新靈活工作空間概念項目佔地四層，前臨國際金融中心及交易廣場，坐擁維港美景，交通便捷。

項目處於中環商業核心，位置優越，坐擁維港美景。工作間配套完備，租約期和空間極具彈性，充分迎合專業服務、新經濟行業等各類企業客戶群的業務發展需要。靈活工作空間將為超過300位會員投入服務，並以共融、效率及可持續性為經營理念。

新常態下成本與彈性成工作營商關鍵



現時不少國家和僱主已採取嶄新模式提升工作彈性，免受時間地點所束縛，僱員也認為新模式有助改善身心健康，形成全新常態。企業遂以全新工作空間視角部署，大企業更注重辦公空間和租賃方案的靈活度，物盡其用，以達到更經濟、靈活和有效率的管理策略。



事實上，仲量聯行調查亦揭示全球超過百分之四十一的公司在後疫情時代，將增加使用彈性工作空間，可見共享辦公模式將成為大潮流。



靈活工作空間備受青睞，最大原因是讓租戶獲得成本和彈性等優勢。其不單具備辦公室所有必需物品，而且任用設備。租戶不止完全減免裝修等前期投資，更減省了設立辦公室的時間。其他好處還包括靈活租約條款，企業可更具彈性、更有效益地壓縮成本，專注業務擴展。



強強聯手 助租戶業務茁壯成長



位於華懋大廈的全新靈活工作空間概念項目，由華懋集團所擁有，全力承擔投資、優化工程及營運開支等部分，致力於為物業資產增值。 The Hive是行內最具規模的營運者之一，其團隊於全球七個國家、二十一個地點營運共享工作間，服務和經驗備受認可。 作為此項目的營運管理合作夥伴，the Hive 將專注於日常營運，致力建立具創意和活力的社群、品牌發展，令租戶得以在此絶佳的靈活工作空間進行生意及人際交流，推動業務茁壯發展。



華懋集團業務轉型及創新高級經理伍慧妍表示：「我們透過此新項目，在中環核心地段建立一個卓越、貼心的靈活工作空間，我們更展望將這地點打造成為一個獨特的平台，匯集不同行業和新興企業，激發新的協同效應和機遇。」



優勢眾多 業務擴展首選



位於中環干諾道中34-37號的華懋大廈全新靈活工作空間概念項目佔地四層，前臨國際金融中心及交易廣場，坐擁維港美景，並且交通便捷，距離港鐵中環站A出口僅2分鐘步程。項目佔地面積17,027平方呎，共提供超過270張流動辦公桌及38間私人辦公室，可滿足由2人以至20人的工作需要。並設有6間視像會議室、特大公共空間及開放式茶水間。

▲ 整個工作間將為超過300名會員提供不同會籍選擇，其中包括38間私人辦公室，可滿足由2人至20人的工作需要。(圖為The Hive 香港工作間，僅供參考。)

整個工作間可容納 300 多名會員，而此工作間的會員更可同時享用the Hive全球21個據點（包括香港其餘9個據點）的服務。

▲ The Hive 擅於將大自然元素揉合於設計中，營造舒適溫暖的氛圍，為會員提供 「第二個家」。 (圖為The Hive 香港工作間，僅供參考。)

整個項目以可持續的環保概念貫穿，將大自然元素巧妙地揉合於設計之中，例如大窗戶和玻璃間隔，以增加工作間內的自然採光和空間感，並配上大地色調的木製傢俬，營造出舒適、溫和的氛圍，為租戶提供一個理想的工作環境。



項目於4月正式營運，現正進行招租，入場租金僅每月港幣三千元起，租期可短至一個月。有關租務查詢，請電郵至 thehivecentral@chinachemgroup.com 或致電+852 3584 7869。



(特約)