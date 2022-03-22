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北部都會區策略 加速健全產業創建

地產版 2022/03/22

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港府於2021年施政報告中，初次提出「北部都會區」這個都會商業核心區概念，是特區政府施政新思維的具體體現。誠如政府於90年代推出的機場發展藍圖（又稱「玫瑰園計劃」），當年帶動香港經濟迅速起飛。這次推出

...

撰文 : 陶汝鴻 戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管

欄名 : 專家論市

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