北部都會區策略 加速健全產業創建 地產版 2022/03/22 分享： 港府於2021年施政報告中，初次提出「北部都會區」這個都會商業核心區概念，是特區政府施政新思維的具體體現。誠如政府於90年代推出的機場發展藍圖（又稱「玫瑰園計劃」），當年帶動香港經濟迅速起飛。這次推出 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陶汝鴻 戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 股市驚濤駭浪 樓市加快調整 今日 股市驚濤駭浪 樓市加快調整 疫下買賣合約 強化疫情條款 2022/03/21 疫下買賣合約 強化疫情條款 俄烏之戰 對港物業市場利弊 2022/03/17 俄烏之戰 對港物業市場利弊 世界紛亂 聰明資金流向何方？ 2022/03/16 世界紛亂 聰明資金流向何方？ 第5波疫情更顯工廈價值 風險低兼具增值力 2022/03/15 第5波疫情更顯工廈價值 風險低兼具增值力 香港 樓價 大灣區 北部都會區 戴德梁行 金融服務 施政報告 沙田 啟德 羅湖