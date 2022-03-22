上海疫情管理有個巧妙之處，是分區按實際情況來調整寬緊度，不至於一刀切。剛過去一周是排查的高峰期，做法是近乎全民核酸檢測，把不同分區封兩天做核酸檢查，若有發現陽性，該區再封多十二日，史稱「2＋12」。

也沒有明令說是全城停擺，但實際上，大部分公司不用回辦公室，商場都停開了。

執行上，是用稱為網格化的排查，即把城中每個大的行政分區，再細分成一格一格的管理單元，所有地理單元內（包括屋苑或街區）的管理、查察、核酸安排有專人執行，目的是愈把網格分得細，就算有發現病例，也不至於太影響其他細區，希望藉借此避免大規模的封區和限行。

所有人都收到居委會的短訊通知，但因用詞含糊，所以理解都不一樣，常常有要去追問某些用詞該怎樣理解的現象。最被查詢的是：「保持在原地相對靜態」，那是說完全動也不動？（有人講笑是如《魷魚遊戲》中玩木頭人過關一樣？）抑或是指必須在家裏？又還是指那只是相對而言，其實「必要時」可以離開家門？

通告中另有：應檢盡檢或願檢盡檢。「應」和「願」就分別好大。據朋友追問居委，結論是這些話的意思其實是極有彈性，一般如是下絕封的死命令，用詞就嚴格好多。現在說「相對」、「盡可能」這種，潛在意思其實是「自己看着辦」、「盡可能不要……但是……」。

疫情期間，就是要學懂這些文件用字背後的意思。然後再領略一些新名詞，譬如最經典的「時空重合」、「時空伴隨」，好像科幻小說內容。前者實則指兩個陌生人過去十四天曾有過的出行軌迹交集，如同時出現過某餐廳。後者是手機定位在八百米方圓內曾共同停留超過十分鐘。系統測到你和確診人有以上時空關係，就會有人找上門。