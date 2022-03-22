每人衡量其他人的基準都不同，我最看重的，並非一個人的教育程度、背景、職業、身份、地位或立場，而是一個人的心腸。滿腦子充斥敵人、爭鬥、仇恨、詛咒或自私自利念頭之人，心地很難善良。遇上這類人，無論甚麼身份地位家世，又或即使某些立場與我一致，都會遠之。

心地不善的人總是難看，因為惡念／怨念太重，有諸內，必形諸外，令人不安。相反，心地善良的人，相貌散發着正路氣場，看得人舒服，即使跟對方某些看法或立場不一致，我也願意靠近，皆因心地善良之人在這時空，實屬難得，必珍而重之。天地有其法則，天道也酬善，很多研究發現，原來心善、慈悲的人，會較健康和長壽。

美國兩位正向心理學教授Ed Diener和Martin Seligman的研究證實，個性顧及別人、不自私自利的人，其身心健康較其他人好，即使遇上疾病時，也比其他人更快康復。另外，兩位心理學教授Stephanie Brown和Sara Konrath發現，那些願意為他人奉獻時間和精力的老人家，相比沒有這種想法和行動的老人家更長壽。

哈佛大學醫學院精神科系、由Elizabeth Hoge帶領的團隊發現，那些有意識地顧及別人感受和利益的人，其端粒（Telomere，位於細胞染色體末端的結構）是長的。端粒縮短是一個人開始老化的象徵，即端粒的長度反映一個人的老化速度，愈短愈快老化，反之，端粒愈長，則愈能延遲細胞老化（Cellular Aging）。哈佛團隊確認，常帶善念的人比起其他人，其端粒較長，顯示細胞老化的速度較慢。

一個人心地好，不用塗抹昂貴抗皺膏，其細胞自然持續年輕和活化，相反，心地唔好，做更多的醫美都幫佢唔到。「相由心生」和「好人平安」，不僅是古人的智慧箴言，原來還有科學依據呢！