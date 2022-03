「ZZZ」 為何代表睡着了？

昨天說到各種維他命以英文字母排序的混亂史,今天也談談一個英文字母的特別用途。上星期五3月18日,是每年的「世界睡眠日」,大家如果失眠時,有否想過一個問題,為甚麼睡覺用「ZZZ」來表達,例如很多漫畫中,一個人或者動物睡着了,頭上就會出現3個或多個Z的字符?為甚麼「ZZZ」用來表示睡覺,而不是其他字母?到底「ZZZ」是甚麼意思?有多種說法。

第一個講法,Z這個英文字母用來形容睡覺,真的和漫畫有關,不過最初拿來表示睡着後打呼嚕,或者我們常叫的扯鼻鼾,而不是睡覺。據說19世紀50年代開始,Z就被用來表示嗡嗡聲,美國作家梭羅(Henry David Thoreau)就把蝗蟲的聲音,描述為「dry z-ing」,就是乾巴巴的嗡嗡作響。

之後一段時間,它開始被用來形容扯鼻鼾的聲音,這種用法在連載漫畫中流行,最早的時候,美國漫畫家們不知道怎樣形象地表達打呼嚕或鼻鼾,有人靈機一觸,聯想到人們睡着時發出的鼾聲,和鋸木的聲音有點像,就是「ZZZ」這樣的摩擦聲(雖則我聯想不到),於是在漫畫裏,扯鼻鼾這件事就和Z捆綁一起了。

上世紀20年代,美國的雜誌、漫畫之中,就出現了Z代表扯鼻鼾,通常3個Z被畫在一個人物的頭部附近,表達他在打鼾。其實諗深一層,這是一種渲染表達手法吧,正如人假裝自己在睡覺時,通常會扮加入一些沉重鼻鼾聲,以增強效果,因為這樣比靜靜地躺在那兒扮睡覺更有效果、更具渲染力。

描述蝗蟲聲 代表扯鼻鼾?

在漫畫中運用「ZZZ」,是同樣道理,通常是為了表達正在睡覺,尤其是睡得很熟,而不是真的要表示扯鼻鼾。後來「ZZZ」的應用更廣泛,上世紀50年代雜誌中,就直接用「ZZZ」代替睡覺了,或者成為熟睡同義表達形式,這樣一來就不管睡覺有沒有扯鼻鼾了。

用「ZZZ」來表達睡覺的第2種解釋,是Z這個英文字母本身就和睡覺有些關係,例如snooze(打瞌睡)和doze(尤指白天瞌睡),都有z在裏面,這兩個詞意思都差不多,表示打盹、小睡;例子有:he snoozed in front of the television(他在電視機前打起盹來),she must have dozed off(她一定是打瞌睡了)。

在英國俚語,還真有一個和「ZZZ」符號很似的用詞,同樣解瞌睡、打盹,它是zizz,例如he felt refreshed after a good zizz(他打了一盹後覺得精神爽利);英語中還有一個俚語some zzzs,同樣表達打盹、睡覺,寫法可以是catch some zzzs,意思就是睡一覺,也有人會寫成短語catch some z's,但多數都是zzzs,久而久之zzz、3個z變成常見用法,漸漸地「zzz」或「ZZZ」,也就成為睡覺當之無愧的代言詞了。

至於第3種解釋,就說Z是英文最後一個字母,而睡眠又代表一天的結束,加上Z的形狀很像人彎着身入眠的姿態,於是這個字母就被拿來形容睡覺。無論大家相信哪一種解釋,或者全部都不信,也不打緊,反正在生活當中,你和我仍然將會不時碰到「ZZZ」。除了漫畫、動畫裏面,「ZZZ」現在已經常被用在人們的書面交流中,例如短信、電子郵件、和朋友WhatsApp等都可用得着,向人表達自己想睡覺,又或者開玩笑說自己被某人或無聊的事情,搞到想瞓覺。

今天,「ZZZ」更像是一個象徵符號,而不是一個英文詞語,雖然它也脫胎自英文。事實上,英文當中和sleep相關的造句用法也不少,少「ZZZ」也不少,例如hit the sack,sack除了我們所熟悉是解僱的意思,也可以解作床,hit the sack可不是「打床」,而是指一天工作和學習結束後去睡覺,一碰到床就睡着了,也就是我們叫的「倒頭就睡」,人太攰即刻瞓着。

新冠疫下,希望大家能夠hit the sack,那樣亦即表示,各位沒有受疫情影響,令身心出問題而失眠,或者睡得不好,依然「ZZZ」……睡覺OK,健康自然會更OK。

▲ 「ZZZ」表示睡覺的由來,有多種說法,不過無論如何,現時「ZZZ」代表睡覺這個用法,已經常被用在人們的書面交流中,例如短信、電子郵件、和朋友WhatsApp等。