打通4「小門」 促大灣區科創融合

國家《十四五規劃綱要》支持香港建設國際創新科技中心。國家科學技術部中國科學技術交流中心去年曾公開建議，香港在發展科技方面應該做好兩個對接：一是對接國家的科技發展戰略和重大科技任務、二是對接粵港澳大灣區重大產業發展。

善用港優勢 融通創新產業鏈

在戰略對接方面，香港的科研和金融優勢，對建設大灣區國際創新科技中心、科技成果轉化及區域創新十分重要，然而一個城市很難單獨做得到，需要和周邊城市形成創新生態環境，融通創新產業鏈。大灣區對於營造區域創新生態環境大有可為，創新科技局提出，發揮香港研究和金融的長處，為大灣區內科創的上、下游發展作出貢獻。

在政策對接方面，國務院「粵港澳大灣區建設督導小組」於2018年8月成立，翌年2月小組發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，肯定香港「國際創科中心」地位；之後在多次會議中，小組逐步制定在大灣區創科發展中「九市兩區」各方面的對接方案，例如香港「北部都會區」中落馬洲河套區和深圳福田區合作發展「深港科創合作園」的對接工作。

然而，目前落地執行仍然面臨「大門開小門未開」的情況，盡管香港與內地科創產業對接工作持續發展，但由於一國兩制下，兩地仍存在政策和文化差異，因此在實踐上仍然困難重重。就此，筆者指出香港科創企業在內地營商經常遇到的「小門」，並提出相應建議：

簡化簽證安排 做好人才流動

（一）簡化通關手續，促進大灣區人才滙融：粵港澳大灣區要實現一體化發展、躋身世界級城市群，解決好人才流動是當中關鍵及動力所在。物隨人轉、財隨人動，人才是要素運轉的中樞、經濟運行的基礎。不少駐港國際科創企業在運作期間，不免派遣外借員工到內地工作，可是現時入境簽證核批等需時頗長，阻礙企業與內地夥伴合作，影響大灣區科創國際化進程。如可讓在港工作的國際科創人員採用特殊簽注入內地工作，將有助促進大灣區科創國際化的實際落地轉化效率。

（二）降低香港本土零部件入境關稅，提高科創產品成果競爭力：科創成果是商業機密，香港研究資源集中、具個人特色，不少香港研發品被用作零部件，送到內地組裝成產品，但現時企業將香港零部件輸入內地，卻受到高入境關稅的困擾。如香港製造科創產品的零部件輸入內地可享有免稅或低稅優惠，將有助促進兩地合作推動更多香港科研成果落地，以及大灣區工業轉型升級。

打開認證渠道 助產品國際化

（三）打開產品認證渠道，提高產品國際化標準：檢測認證是香港所長，國際公信力高，這優勢對內地產品國際化有利，但現時香港檢測認證公司卻未能以控股身份，在內地成立公司，生產商因而被迫使用當地提供的服務。把此限制消除，將有助打造大灣區成為「國際檢測認證中心」。

（四）放寬生物樣本送檢政策，助力生物醫療公司發展：對於生物樣本輸出境外，國家有非常嚴格的監管，雖然中央已為香港的大學制定「樣本過河」政策，但政策並不適用於企業。目前大型香港生物科技公司可以委託內地公司代做實驗，但難免會產生知識產權爭議的風險，加上香港生物科技公司以中小型企業為主，讓它們把實驗任務外判，成本難以承擔。

若這問題持續，大灣區生物醫療科創產業發展會大受影響。筆者希望可以放寬生物樣本「過河」政策，除了大學之外，科學園也可獲得同等待遇，並讓科學園可以幫助中小型生物醫療科創公司申請豁免限制。

▲ 香港的科研和金融優勢，對建設大灣區國際創新科技中心、科技成果轉化及區域創新十分重要，但亦需要與周邊城市形成創新生態環境，融通創新產業鏈。（資料圖片）