放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方

本港染疫者死亡個案高企，連續17天單日呈報逾200宗。現時70歲或以上未打齊疫苗者，及70歲以下未打齊針的長期病患者才可獲醫管局處方2款新冠口服藥；消息指，醫管局昨放寬指引，讓60歲或以上所有新冠病人

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