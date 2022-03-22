放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 港聞版 2022/03/22 分享： 本港染疫者死亡個案高企，連續17天單日呈報逾200宗。現時70歲或以上未打齊疫苗者，及70歲以下未打齊針的長期病患者才可獲醫管局處方2款新冠口服藥；消息指，醫管局昨放寬指引，讓60歲或以上所有新冠病人 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 確診續跌至14068 無新院舍感染 今日 確診續跌至14068 無新院舍感染 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 今日 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 今日 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 你可能感興趣 確診續跌至14068 無新院舍感染 今日 01:00 確診續跌至14068 無新院舍感染 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 今日 01:00 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 今日 01:00 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 輝瑞 疫情 新冠肺炎疫情 治療