內地醫護支援 亞博下月可收450病人 港聞版 2022/03/22 分享： 內地援港醫護即日起全面投入服務，主力在亞博館新冠治療中心值班，照料染疫長者。因應醫護人手增加，醫管局期望下月初前，將亞博館接收病人能力提高至450人。 醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，醫管局 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 確診續跌至14068 無新院舍感染 今日 確診續跌至14068 無新院舍感染 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 今日 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 今日 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 你可能感興趣 確診續跌至14068 無新院舍感染 今日 01:00 確診續跌至14068 無新院舍感染 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 今日 01:00 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 今日 01:00 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 疫情 治療 郵輪碼頭 新冠肺炎疫情 隔離營 隔離檢疫