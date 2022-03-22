內地醫護支援 亞博下月可收450病人

內地援港醫護即日起全面投入服務，主力在亞博館新冠治療中心值班，照料染疫長者。因應醫護人手增加，醫管局期望下月初前，將亞博館接收病人能力提高至450人。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，醫管局

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