中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記

第5波疫情下每日有過萬名確診者，在香港醫療架構系統超出負荷下，輕症患者只能居家隔離，部分人難免感到無助。香港中醫中藥界聯合總會推出「齊心抗疫—中醫藥遙距診療計劃」，為居家隔離的輕症患者提供中醫藥遙距診

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