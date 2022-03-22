中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 港聞版 2022/03/22 分享： 第5波疫情下每日有過萬名確診者，在香港醫療架構系統超出負荷下，輕症患者只能居家隔離，部分人難免感到無助。香港中醫中藥界聯合總會推出「齊心抗疫—中醫藥遙距診療計劃」，為居家隔離的輕症患者提供中醫藥遙距診 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 確診續跌至14068 無新院舍感染 今日 確診續跌至14068 無新院舍感染 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 今日 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 今日 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 你可能感興趣 確診續跌至14068 無新院舍感染 今日 01:00 確診續跌至14068 無新院舍感染 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 今日 01:00 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 今日 01:00 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 疫情 中醫 陳肇始 食物及衞生局 復康 新冠肺炎疫情