本港疫情逐漸回落，確診數字連跌多日至昨天的14,068宗，更是近一個月首次無新增院舍個案；衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，院舍個案上升放緩，或與長者提升疫苗接種率相關，但相信因大部分院舍已出現過爆

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