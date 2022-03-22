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確診續跌至14068 無新院舍感染

院內個案升幅放緩 料涉增接種曾爆疫

港聞版 2022/03/22

分享：

本港疫情逐漸回落，確診數字連跌多日至昨天的14,068宗，更是近一個月首次無新增院舍個案；衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，院舍個案上升放緩，或與長者提升疫苗接種率相關，但相信因大部分院舍已出現過爆

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