確診續跌至14068 無新院舍感染 院內個案升幅放緩 料涉增接種曾爆疫 港聞版 2022/03/22 分享： 本港疫情逐漸回落，確診數字連跌多日至昨天的14,068宗，更是近一個月首次無新增院舍個案；衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，院舍個案上升放緩，或與長者提升疫苗接種率相關，但相信因大部分院舍已出現過爆 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 今日 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 今日 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 今日 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 你可能感興趣 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 今日 01:00 放寬口服藥指引 滿60歲可獲處方 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 今日 01:00 內地醫護支援 亞博下月可收450病人 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 今日 01:00 中醫總會免費遙距診症 名額2萬今登記 疫情 新冠肺炎 林鄭月娥 衞生防護中心 張竹君 院舍 新冠肺炎疫情