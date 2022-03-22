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黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環

行政人員版 2022/03/22

分享：

對遊戲玩家來說，最痛苦的事莫過於存檔壞了，無法繼續闖關。據社交平台Reddit玩家指出，最近有黑客入侵了PC版的《艾爾登法環》（Elden Ring），並會破壞遊戲存檔，讓遊戲角色反覆摔死，進入無盡的

...

欄名 : 科技新知

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