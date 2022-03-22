黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 行政人員版 2022/03/22 分享： 對遊戲玩家來說，最痛苦的事莫過於存檔壞了，無法繼續闖關。據社交平台Reddit玩家指出，最近有黑客入侵了PC版的《艾爾登法環》（Elden Ring），並會破壞遊戲存檔，讓遊戲角色反覆摔死，進入無盡的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 今日 法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場 2022/03/21 聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場 6G國際標準方案 日本擬6月率先提交 2022/03/21 6G國際標準方案 日本擬6月率先提交 Google開發者大會料介紹Android 13 2022/03/18 Google開發者大會料介紹Android 13 烏副總理籲制裁 高通停向俄企銷售 2022/03/18 烏副總理籲制裁 高通停向俄企銷售 科技行業 黑客 遊戲 電玩手遊 商業