黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環

對遊戲玩家來說，最痛苦的事莫過於存檔壞了，無法繼續闖關。據社交平台Reddit玩家指出，最近有黑客入侵了PC版的《艾爾登法環》（Elden Ring），並會破壞遊戲存檔，讓遊戲角色反覆摔死，進入無盡的

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