法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 行政人員版 2022/03/22 分享： 據路透社報道，巴西最高法院法官Alexandre de Moraes早前發出司法命令，要求Telegram凍結散播虛假政治信息的帳戶，由於Telegram未有回應，巴西最高法院上周五宣布，該國將禁用 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 今日 黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場 2022/03/21 聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場 6G國際標準方案 日本擬6月率先提交 2022/03/21 6G國際標準方案 日本擬6月率先提交 Google開發者大會料介紹Android 13 2022/03/18 Google開發者大會料介紹Android 13 烏副總理籲制裁 高通停向俄企銷售 2022/03/18 烏副總理籲制裁 高通停向俄企銷售 社會民生 Telegram 政治 巴西 法官 商業