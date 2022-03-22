為重返職場作準備 5招助應徵者突圍

【本報訊】本港去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為4.5%，比去年11月至今年1月顯著上升0.6個百分點上升，可見求職者找工作會變得更不容易，企業及求職者各有挑戰。企業希望吸引良才外，求職者都要

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