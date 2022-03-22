為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 行政人員版 2022/03/22 分享： 【本報訊】本港去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為4.5%，比去年11月至今年1月顯著上升0.6個百分點上升，可見求職者找工作會變得更不容易，企業及求職者各有挑戰。企業希望吸引良才外，求職者都要 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 72%新世代不滿新工 或掀新一波辭職潮 2022/03/21 72%新世代不滿新工 或掀新一波辭職潮 重返辦公室在即 7招助員工適應 2022/03/18 重返辦公室在即 7招助員工適應 工作生活欠平衡 5招增員工活力 2022/03/17 工作生活欠平衡 5招增員工活力 助求職者了解理念 企業吸納人才靠3招 2022/03/16 助求職者了解理念 企業吸納人才靠3招 企業疫下調整策略 3方法助減員工流失 2022/03/15 企業疫下調整策略 3方法助減員工流失 職場文化 職場技能 求職招聘 職位招聘 職業生涯 疫苗 人工智能 社交平台 在家工作 人力資源