工銀亞洲獨家贊助第50屆香港藝術節閉幕演出　疫情下為全球觀眾免費獻上國際級視聽盛宴

新冠肺炎疫情持續，大家除了關心疫情發展外，宅在家太久或多或少都會感到無聊，需要更多正能量舒展心靈。為了向香港市民以至全球各地人士打氣，讓大家安在家中也感受到藝術觸動人心的精神力量，中國工商銀行（亞洲）有限公司（下稱工銀亞洲）與香港藝術節攜手首度於網上為全球觀眾免費獻上上海歌劇院《鄉村騎士》與《丑角》音樂會版歌劇，機會難得，大家切勿錯過！



疫情下的藝術連結 免費開放予全球觀眾欣賞



工銀亞洲一向致力推動藝術文化發展，至今連續10年獨家贊助香港藝術節閉幕演出，致力為社會營造濃厚的文化氛圍。今年，工銀亞洲繼續成為第50屆香港藝術節閉幕演出獨家贊助商，更透過網上形式免費向全球觀眾獻上享譽國際的精彩劇目，為居家抗疫的港人帶來一場結合中國頂尖藝術家與西方經典歌劇的視聽盛宴。



工銀亞洲主席兼執行董事高明表示：「今屆香港藝術節的主題是『連繫』，工銀亞洲很榮幸能夠在疫情下透過藝術連繫香港以至全球觀眾，與香港藝術節攜手獻上上海歌劇院《鄉村騎士》與《丑角》音樂會版歌劇，並首度免費開放予全球觀眾網上欣賞，在居家抗疫期間感受藝術所帶來的精神慰藉。」

▲ 今屆香港藝術節的主題是「連繫」，工銀亞洲在疫情下透過藝術連繫香港以至全球觀眾。

意大利寫實主義典範 兩劇演出陣容鼎盛



指揮是一個樂團中的靈魂人物，而第50屆香港藝術節閉幕演出則由享譽國際藝壇的上海歌劇院院長暨著名指揮家許忠帶領上海歌劇院，以音樂會版歌劇形式為觀眾帶來兩齣經典歌劇。

▲ 閉幕演出由享譽國際藝壇的上海歌劇院院長暨著名指揮家許忠帶領。

《鄉村騎士》及《丑角》均被譽為意大利寫實主義的典範，以平民百姓的生活為故事主線，主題同樣圍繞無窮慾望、愛恨情仇。今次的精彩演出更滙聚了當代頂尖歌唱家，《鄉村騎士》女主角聖陶沙及《丑角》女主角妮達將由史上唯一一位登上史卡拉歌劇院的中國歌唱家女高音和慧飾演，《鄉村騎士》男主角圖列度則由榮獲英國皇家歌劇院青年藝術家選拔首獎的男高音薛皓垠飾演。至於《丑角》男主角卡尼奧，由另一位意大利維羅納《杜蘭朵》國際歌劇比賽首獎的男高音韓蓬飾演。他們將以精湛的歌唱技巧，勾勒出清晰且複雜的情感脈絡，以驚人的戲劇張力，為在家抗疫的香港市民帶來震撼人心的藝術力量。

▲ 《鄉村騎士》的背景為西西里島村莊，故事關於一場由複雜多角戀引發的決鬥。

▲ 《丑角》講述劇團團長發現妻子婚外情，氣憤之下於演出中途手刃妻子和情夫的故事。

是次閉幕演出將免費播放，全球觀眾由即日起可透過香港藝術節網站登記及獲取觀賞連結。



詳情：

日期：2022年3月26日（週六）晚上8時至2022年4月23日（週六）晚上8時

費用：免費



了解更多：http://www.icbcasia.com/icbc/50hkaf/



（資料由客戶提供）