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Classified推出外賣手工芝士拼盤

副刊版 2022/03/23

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Classified最新推出芝士拼盤，提供外賣自取及送遞服務。餐廳精挑細選7款受歡迎的手工芝士，重點推介Comte 12 mois Reserve du Chalet，這種用牛奶製成的硬芝士一般於夏天

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欄名 : 新鮮熱辣

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