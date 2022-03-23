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瘋／封 ed 了

副刊版 2022/03/23

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上海全城排查核酸期間，朋友的社交狀態多是：我瘋／封ed了，又或者iPhone14（即我被封14天）。非重點街區的出入自由沒有多大影響，只不過是，就算走出街都沒有甚麼店舖開着，除了咖啡店。因為要去拍一下空城的鏡頭記錄，周末的下午，見證平日人頭湧湧的旺街如淮海路、武康路都真的空空如也。

問一下麵包店，街邊舖其實也不是不能開（在商場的就不行了），只是很多供應的原料沒辦法送來，也就很多出品不能製作。這一下子就想到，整個城市背後的運轉，其實是多少輸送鏈在努力，我們看到的，如店前的擺設、食物、鮮花，都是最終呈現的東西，但在市中心外的批發或倉庫和轉運站等，才是消費品的來源。

逛進街市，要出示行程碼和測體溫。當中菜款、水產、凍肉供應基本充足，如若選擇網購送食材，也比前幾天好多了。原因應該是，上周風聞要全城嚴格禁足，好多人都真的囤了一周的食物，現在感覺不用真封那麼久了，就得先把家中食物清空。

市面上唯一較為讓人驚恐的，是時不時有警戒封條（案發現場那種）把一些街道圍着，然後有白衣人把守。這也不時提醒我們閒逛的人，不要在這裏逗留超過十分鐘了，否則若後續這條街有確診的話，就可能變成「時空伴隨者」。

只有咖啡店在開着，但都不建議堂食。很多人就拿着外賣杯，站在店旁邊吹水。文青一點的人有感而發，這也該是有生之年難得的體驗，有孩子出生以來，出街時都戴上口罩。在大數據時代的詩人背誦着三年來被疫情所困的「情詩」：

「我吹過你吹過的風，這算不算相擁？我走過你走過的路，這算不算相逢？」說的是和確診或密切接觸者遇上的可能，都能被追蹤到。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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