澳洲廣告公司Performics Mercerbell早前做了個實驗，想看看人們會否注意到一些顯示別人可能需要情緒幫助的迹象：在研究對象與其他同事Zoom開會時，該公司刻意把開會同事的家居背景，由第一天很整齊、每天逐漸增加凌亂感，直到第五天被鋪垃圾亂作一團，看看研究對象有否觀察到。結果是，大部分人都說看不到。

實驗用意是想帶出：我們需要留意一下周圍的人之情緒健康，而日常生活的細節，如家居凌亂度愈趨嚴重，都是情緒有問題的提示或先兆；若我們及早察覺周圍的人有不妥，予以問候或協助，或對當事人是個大幫助。

說起家居整潔度（指在沒有其他人或傭人協助下，所能維持的整潔度和習慣），它可以是一個人心理狀態之反映。當然凌亂有程度之別，不是環境凌亂就必定是情緒或精神狀態有問題。但若去到很嚴重程度，可能是個警號。有種徵狀叫Messy House Syndrome（MHS，凌亂家居症候群），與抑鬱症有相連關係，原因甚多，或源於當事人也未必在意識層次感到的自我放棄、失去動力或無力無助感等。一個人對自己仍不放棄、仍有要求、仍想活出美好樣式的話，會仍有一種動力，可令自己扚起心肝，把周圍環境整理得至少看起來舒適、有條理。

南加州大學心理學教授Darby Saxbe發現夫婦群組中，當太太一想到自己那個很凌亂和很多雜物的家時，她們的皮質醇（Cortisol，又稱壓力賀爾蒙，會提高血壓、血糖水平和產生免疫抑制作用）會不斷升高。相反，當夫婦認為自己家居整潔舒適，在想起時，其皮質醇會下降。因此，減壓良方除了坊間提倡的方法，如冥想、運動、聽音樂外，不妨試試整理家居。首先這可令自己抽離煩惱、專注執拾，其次也是一種勞動（更可邊聽音樂邊執拾），三來把家居環境整理出一個系統，會產生滿足和喜悅感。而最重要的，是打造一個舒適家居給自己和家人，回到家可即時鬆弛神經，好心情和幸福感自然提升。