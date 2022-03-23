直至落筆之時，新冠每日呈報數字已由5萬多下降至約2萬多水平，疫情流行情況似有緩和趨勢。累計已呈報或按大學統計數字，核酸或抗原快測陽性人數已逾百萬，感染人數不計其數。不少人染疫發燒過後，可遺留咽喉症狀，或部分人發展為嚴重的咳嗽，本文分享咳嗽等上呼吸道症狀的自療處理方法，盼望受影響者能首先自助，或力有餘時，幫忙有需要的鄰舍，社會一同逃出疫情的陰霾。

若咳嗽痰多色白，口不乾，晚上尤重，症狀多辨為寒咳，食療可以川貝、南北和杏仁各5克、正海底椰15克、桔餅一枚、瘦肉100克，清水3碗燉煮兩小時，藥湯止咳化痰。

若痰黃量多，口乾欲飲，此為熱咳，食療可以橄欖100克、乾魚腥草30克、蘋果一個、南北杏各5克、瘦肉100克，清水5碗煲煮90分鐘。橄欖清利咽喉，魚腥草清癰化痰，尤合痰黃和咳嗽較重人士。如症狀以咽喉微乾癢略有咳嗽者，可以放鹹竹蜂4隻及甘草3片置於茶包袋中，大滾水焗10分鐘後飲用。以上湯水味道甘淡，亦合宜老幼飲用。

若咳嗽日久，會損傷正氣，或臟腑功能本虛亦可令咳嗽難癒，惡性循環。所謂五臟六腑皆令人咳，臟腑虛實狀況需同時治理，才能處理好慢性咳嗽。常見例如肝火犯肺者，咳引脅痛、口苦乾，並伴頭目脹痛；或膀胱咳者咳嗽時小便失禁，外滲難忍；或脾虛者因脾為生痰之源，痰多清稀，伴脘腹脹滿及消化不良。治理用藥除肺臟外，亦要考慮他臟狀況，如前述肝火犯肺者，治療要清肺熱基本湯方外，亦加入橘皮及橘絡以疏絡理氣；膀胱滲尿者加入覆盆子及製芡實；脾虛者加入黨參及白朮以治本健脾益肺氣。

另一方面，部分咳嗽成因可因為鼻分泌物倒流咽部，刺激喉嚨引起咳嗽。止咳湯水宜加入通竅藥物，例如與白芷5克及石菖蒲10克同燉煮。若發高燒持續，並胸痛氣喘者，不宜只作家居觀察，宜往醫院作進一步診療。如對以上內容有疑問，歡迎電郵查詢或分享。

▲ 新冠後咳嗽