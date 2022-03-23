移民潮非虛 抗疫不當削港吸引力

自2019年下半年爆發「反修例風波」，以至其後一連串的社會政局演變，「移民潮」成為一個熱門話題。適逢上月底，政府統計處公布本港2021年底的人口統計數據，筆者希望分享一些觀察。

事實上，早於去年夏天，不少媒體都有留意，本港2021年中的人口數目由748萬下降至不足740萬，不少報章都以「9萬人離港」為題，大幅報道；加上近期有國家及地區表示放寬港人移居的資格，相信各位看倌身邊或多或少都有親友移民。那麼，香港眼前的「移民潮」，到底有多嚴重？

人口由一個時期之初，先加上出生、減去死亡（兩者之差稱為「人口自然增長」），然後加上「淨遷移」數目，當中又可分拆為「單程證持有人移入」以及「其他淨遷移」，得出期末人口。

疫情衝擊經濟 人口自然收縮

先看年中數字，人口由748.2萬，在一年間下降至739.5萬，減少了8.71萬（見表一）。這裏有幾點值得注意：

1、期內死亡人數比出生人數高，即香港人口出現自然收縮。這其實不太意外，香港的結婚和出生數字，向來都和經濟環境息息相關，不計近兩年，有紀錄以來活產嬰兒數目最低的是2003年，也就是對上一個「世紀疫症」襲港、失業率曾暴增至8%以上的一年！

相比之下，新冠疫情的經濟衝擊，不論影響之深遠還是持續時間，都肯定有過之而無不及，因此出生人數在疫情中拾級而下，實在不難理解；另一方面，死亡數字的增幅在過去幾年保持穩定，是去年出生人數大跌，才導致自然收縮的出現。

2、單程證持有人移入數字只有不足1.4萬人。這當然是指，內地居民主要因家庭團聚為由，移居本港的數字。坊間一般理解的所謂「每日150個配額」沒有錯，一直以來，這個數字大部分時間都徘徊在每年4至5萬左右，而2020年因為疫情緣故，大大影響有關審批、申請、以至移居來港的進度。

3、最後就是「其他淨遷移」。理論上，它代表撇除生老病死、以及單證程影響後，本港居民，包括駐港外派人員、海內外學生的「遷移」了。這個數字是負數、而且高企，是否就代表不論華洋，大量人口「跳船」離港？

這裏就是關鍵了。統計上，香港700多萬人口，其實主要分為兩類：「常住居民」及「流動人口」。若我們很粗略、盡量通俗地定義，常住居民指一年間在港逗留至少3個月的人口，而流動居民則指在港逗留1至3個月的人口。按此分類則可以見到，2020年與2019年比較，整體居港人口的下跌，幾乎全數來自流動人口的大幅減少（見表二）。

封關隔離 令流動人口大減

這很大程度歸因於疫情。延伸上述定義，可以想像大量恒常穿梭內地及香港的人口，統計上屬香港的流動人口；而隨着疫情爆發，兩地人員往來受隔離政策所限，因家庭或工作理由，不少人選擇索性「暫居」內地，只是對不少人而言，相信沒想到這一「暫居」就是兩年。

這當然也不限於港人，跨國企業同樣會有外派人員駐港，方便時常往來內地工作；面對疫情持續，這些企業或索性把人員長駐內地，或召回本國，這些都令本港的流動人口大減。事實上，在2010年至2018年，本港流動人口平均高達21萬，現時只有不足一半；這某程度也解釋了，隨着疫情相對緩和，2020年底至2021年底的「其他淨移出」，相比年中數字為低，而2021年底流動人口也見按年微升。

至於常住居民，以年底數字計，2021年相比2019年減少6萬多人。同樣地，我們不能低估疫情的影響，正如前文所述，疫情令活產嬰兒數目、單程證移居本港人數、以至來港外傭（一般計算為常住居民）數目都大減。一旦疫情過去，有關數字回到較長期的歷史平均水平，常住居民不難增加4至5萬；同理，若流動人口回復至比較接近往年的數字，例如16至18萬，則本港人口回升至750萬，相信不是特別進取的估算。

這裏容筆者「戴個頭盔」：筆者並不認為「移民離港」的趨勢是子虛烏有，各位身邊的移民個案也是千真萬確；筆者只希望指出，考慮到世紀疫症的影響，目前的人口數字變化似乎仍在合理範圍之內，但這不代表本港對土生土長的市民、以至長久於此工作生活的海內外人士，吸引力都一如往昔。

倘未能速控疫 長遠發展受限

就以疫情為例，若疫情不能在短期內受控，香港繼續與海內外保持封關，「超級聯繫人」、「中國南大門」的地位必定愈見失色；長此以往，營商的企業沒有必要留在香港，本港長遠發展受限，就業市場受到打擊，難免影響市民在此安居樂業的信心。

面對Omicron變種病毒早於去年12月便在英美爆發，特區政府卻抱着僥倖心態，沒有及早預備抗疫，到今天「倒瀉籮蟹」，責無旁貸。疫情固是天災，但第5波疫情對香港而言，則肯定也是個人禍。

▲ 若疫情不能在短期內受控，香港繼續與海內外保持封關，「超級聯繫人」、「中國南大門」的地位必定愈見失色，長遠發展將受限。（資料圖片）