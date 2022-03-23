「熟寢通宵即大丹」 睡個好覺補得番

再聊聊睡眠，古人認為睡好覺勝過吃補藥，所謂「熟寢通宵即大丹」，睡眠的重要香港人深有體會，尤其新冠疫下身心受影響。古人雖然沒有電燈、手機，晚上睡不好的問題同樣存在，他們對睡眠早有研究，我們可以認識甚至借鑑。古人睡覺有多講究？想要睡得好，天時、地利、人和，缺一不可。

先說天時，中國古代一天分為12時辰，一天最後一個時辰，即現在晚上9至11時，叫做「人定」，意思是夜很深，人們都歇息，換句話說晚上最遲11點要睡。古人有所謂「子午覺」，子時指夜晚11時至淩晨1時，屬一日時辰中陰中之陰，同時陽氣初生，故此時段須休息；午時則指中午11時至下午1時，乃一日時辰中陽中之陽，陰氣初生，陽氣由此由盛轉衰，所以午後也需稍事休息，以培陽氣。

子午之時陰陽交接，體內氣血陰陽不平衡，靜臥可免氣血受損，古人亦不贊成熬夜，說過「夜讀書不可過子時」，「蓋人當是時，諸血歸心，一不得睡，則血耗而生病矣」。

古時睡覺需看地利，例如睡處不可當風，認為風為百病之長，人體睡後對環境變化適應能力降低，易受風邪侵襲；亦不能太暖，以免頭部溫度過高，睡醒後昏昏沉沉，而且太暖容易入睡後將被撩開，反而着涼。

古人認為睡覺地利更重要的，是「眠不北向」，出自清代曹庭棟所寫的養生著作《老老恒言》，原文說「首勿北臥，謂避陰氣」。為何忌諱向北而臥？頭是多條經脈會聚處，承接的氣會從頭部下到全身，而北者陰也，頭部作為諸陽之會，睡眠時北臥，易受陰氣所擾，尤其秋冬風寒之邪從北而來，睡眠中直入腦，則易形成風寒頭痛，甚至影響全身氣血運行。

古人有一主張：「凡人臥，春夏向東，秋冬向西」，即春夏兩季頭向東睡，迎接陽氣，秋冬兩季頭朝西眠，安養陰氣。如果嫌麻煩，簡單地頭向東的睡姿已是睡眠養生了，所謂「恒東首」。

古人睡覺講究的人和，就是睡眠之道，除了按時上床睡、頭向東，還要有方法。自古就有人研究探討，同樣以曹庭棟的《老老恒言》總結得較為有系統，稱作「操、縱二法」，簡單來說就是靜心安臥、摒除雜念。

操，須先「貫想頭頂」，就是意念領先，之後「默數鼻息」，用鼻子呼吸並默記次數，然後再「返觀丹田」，即是再把意念收回到自己的丹田中去。如此反覆多次，便可「心有着落，得不分馳」，漸漸進入夢鄉云云。

入睡要「操、縱」有3大避忌

縱與操不同，就是放縱，指「任其心，遊思於杳渺無朕之區」，即遙遠無垠、不着邊際的地方，亦可漸入朦朧睡境。曹庭棟說，「或操或縱，皆通睡鄉之路」，兩種方法都不能「操」之過急、「縱」之不當，最重要的是要心靜、忘己，專心安穩思睡不可想事。

瞓覺除了要懂「操」、「縱」，還有一些避忌。第一，寢不語，說話會使精神興奮、思想活躍，影響入睡，更重要的是當人躺下，肺即收斂，如果此時言語，易損肺氣；第二，睡不惱，就是不可憂慮惱怒，一定要靜心安穩，《素問·舉痛論》：「怒則氣上，喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，思則氣結」，凡情緒變化都會令氣血紊亂，導致失眠；第三，臥不覆首，《千金要方》說：「冬夜不覆其頭，得長壽」，就是不要蒙頭睡覺，除了吸入自己呼出的二氧化碳對健康不利，也因為頭乃一身陽經滙聚之所，氣血旺盛，遮着頭部一來影響氣血運行，二來可能令頭出汗，從而令病邪乘虛而入。

睡眠姿勢古人也相當講究，人睡覺的姿勢主要是仰臥、俯臥、側臥，有古人覺得不宜長期仰臥睡，短時間可以，但不宜總是用仰臥姿勢。《論語·鄉黨》說：「寢不屍」，就是睡覺不要如屍體一樣仰面而臥，在古人看來就如橫屍，十分不吉利、不健康。

從醫學角度看，有研究發現在所有睡姿中，仰睡時肢體放鬆程度最低；俯臥趴着睡，有人認為能養肺氣云云；至於側臥，許多人常用，《黃帝內經》說：「臥則血歸於肝」，肝主藏血，因此不管是左側臥還是右側臥，都能養肝氣、肝血；佛教提倡的睡姿叫「吉祥卧」，就是右側臥，也有點科學根據，人心臟在左側，左側睡可能影響心臟。

現代人為失眠苦惱，這些苦惱早就被古人經歷過了，得出了這些睡眠養生之道，還有在枕頭上下一番功夫，例如保健藥枕。其實睡覺過程中，自始至終保持一個姿勢，是不大可能的，現代有現代的見解，專家會建議選擇最舒服的姿勢入睡就好，尊重身體的感覺，找到最舒適的狀態。我們不妨了解參考前人經驗，配合現代健康概念，得出自己的睡眠招數。

說到底，睡不着可能是你自己根本不想睡，沉溺於手機、白天種種不能自拔，思緒慾念充斥黑夜自我懲罰。除非有毛病，否則對抗失眠最重要的，還是保持放鬆，關掉身體開關，就像一切與我無關。古語有云「寤寐」，寤是醒，寐是睡，「神棲於目謂之寤，神棲於心始為寐」，醒時目光有神，而只有心神相會，才能真正入睡，「先睡心，後睡身」，秘笈也。

▲ 古人對睡眠早有研究，認為睡好覺勝過吃補藥，而想要睡得好，時間、環境、方向、睡姿等也很重要，天時、地利、人和缺一不可。