設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 行政人員版 2022/03/23 分享： 【本報訊】疫情逾兩年，員工混合（Hybrid Work）及在家工作（WFH）已運作順暢，隨企業着手為員工返回辦公室做準備，但大多數員工卻表示想保留混合工作模式，管理人應重新審視策略，與員工商討未來如何 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 2022/03/22 為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 72%新世代不滿新工 或掀新一波辭職潮 2022/03/21 72%新世代不滿新工 或掀新一波辭職潮 重返辦公室在即 7招助員工適應 2022/03/18 重返辦公室在即 7招助員工適應 工作生活欠平衡 5招增員工活力 2022/03/17 工作生活欠平衡 5招增員工活力 助求職者了解理念 企業吸納人才靠3招 2022/03/16 助求職者了解理念 企業吸納人才靠3招 職場文化 行政管理 職場技能 疫情 行業 在家工作 企業文化 遙距工作 商業