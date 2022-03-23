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設計新混合辦公室 迎各類僱員所需

行政人員版 2022/03/23

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【本報訊】疫情逾兩年，員工混合（Hybrid Work）及在家工作（WFH）已運作順暢，隨企業着手為員工返回辦公室做準備，但大多數員工卻表示想保留混合工作模式，管理人應重新審視策略，與員工商討未來如何

...

欄名 : Good Job Insight

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