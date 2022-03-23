高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 行政人員版 2022/03/23 分享： 美國芯片大廠高通（Qualcomm）行政總裁艾蒙（Cristiano Amon），積極部署開發元宇宙（Metaverse）產業。該企昨宣布，將投資1億美元（約7.8億港元），設立Snapdragon元 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 今日 美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 2022/03/22 法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 2022/03/22 黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場 2022/03/21 聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場 6G國際標準方案 日本擬6月率先提交 2022/03/21 6G國際標準方案 日本擬6月率先提交 科技行業 商業 商業營銷 元宇宙 人工智能 遊戲 媒體 AR Qualcomm 美元