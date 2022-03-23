  • 20°C
香港時間 : 2022323日 (三) 02:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高通擬斥7.8億 設元宇宙基金

行政人員版 2022/03/23

分享：

美國芯片大廠高通（Qualcomm）行政總裁艾蒙（Cristiano Amon），積極部署開發元宇宙（Metaverse）產業。該企昨宣布，將投資1億美元（約7.8億港元），設立Snapdragon元

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區
今日
美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區
法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤
2022/03/22
法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤
黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環
2022/03/22
黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環
聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場
2022/03/21
聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場
6G國際標準方案 日本擬6月率先提交
2022/03/21
6G國際標準方案 日本擬6月率先提交
科技行業 商業 商業營銷 元宇宙 人工智能 遊戲 媒體 AR Qualcomm 美元

上一篇文章

疑會員留言違政策 蘋果下架LIHKG討論區

下一篇文章

美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？