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美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區

行政人員版 2022/03/23

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開採加密貨幣需用上大量電力，據悉全球每年用於「挖礦」的電力，比整個芬蘭每年消耗的電力還要多。但美國就有一間加密貨幣挖礦企業，成功利用煤電廠所留下的廢料煤灰發電，為數以百計挖掘比特幣的超級電腦提供電力，

...

欄名 : 科技新知

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