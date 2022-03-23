美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 行政人員版 2022/03/23 分享： 開採加密貨幣需用上大量電力，據悉全球每年用於「挖礦」的電力，比整個芬蘭每年消耗的電力還要多。但美國就有一間加密貨幣挖礦企業，成功利用煤電廠所留下的廢料煤灰發電，為數以百計挖掘比特幣的超級電腦提供電力， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 今日 高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 2022/03/22 法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 2022/03/22 黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場 2022/03/21 聘「Web3」人才 Spotify料拓NFT市場 6G國際標準方案 日本擬6月率先提交 2022/03/21 6G國際標準方案 日本擬6月率先提交 商業 科技行業 電力 污染 煤 比特幣 重金屬