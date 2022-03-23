美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區

開採加密貨幣需用上大量電力，據悉全球每年用於「挖礦」的電力，比整個芬蘭每年消耗的電力還要多。但美國就有一間加密貨幣挖礦企業，成功利用煤電廠所留下的廢料煤灰發電，為數以百計挖掘比特幣的超級電腦提供電力，

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