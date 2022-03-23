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內地急查安全隱患 昨取消74%航班

中國版 2022/03/23

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中共總書記習近平指示後，民航總局昨日（22日）下發緊急通知，要求航空業立即排查安全隱患。美媒引述監測數據指，當日全國11,800班預定航班，大約74%航班臨時取消。

推安全生產專項整治3年行動

民航總局分

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