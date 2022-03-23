內地急查安全隱患 昨取消74%航班 中國版 2022/03/23 分享： 中共總書記習近平指示後，民航總局昨日（22日）下發緊急通知，要求航空業立即排查安全隱患。美媒引述監測數據指，當日全國11,800班預定航班，大約74%航班臨時取消。 推安全生產專項整治3年行動 民航總局分 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 搜救逾1日 未尋獲東航倖存者黑盒 今日 搜救逾1日 未尋獲東航倖存者黑盒 專家：失事數據極不正常 或機件故障 今日 專家：失事數據極不正常 或機件故障 憶空姐妻最後留言 夫：老婆你等我 今日 憶空姐妻最後留言 夫：老婆你等我 你可能感興趣 搜救逾1日 未尋獲東航倖存者黑盒 今日 01:00 搜救逾1日 未尋獲東航倖存者黑盒 專家：失事數據極不正常 或機件故障 今日 01:00 專家：失事數據極不正常 或機件故障 憶空姐妻最後留言 夫：老婆你等我 今日 01:00 憶空姐妻最後留言 夫：老婆你等我 中國東方航空 中國民航信息（00696） 中國國家安全部 天氣