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搜救逾1日 未尋獲東航倖存者黑盒

國務院調查組：損毁嚴重 尚難清晰判斷原因

中國版 2022/03/23

分享：

中國東方航空載132人的波音737客機周一在廣西梧州墜毁後，搜救時間已超逾30小時，仍未尋獲失聯人員及飛機黑盒。事故核心區發現遇難者肢體、大批飛機殘骸、錢包等隨身物品。

國務院調查組昨晚召開新聞會公布搜

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