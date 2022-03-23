中國東方航空載132人的波音737客機周一在廣西梧州墜毁後，搜救時間已超逾30小時，仍未尋獲失聯人員及飛機黑盒。事故核心區發現遇難者肢體、大批飛機殘骸、錢包等隨身物品。

國務院調查組昨晚召開新聞會公布搜

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