搜救逾1日 未尋獲東航倖存者黑盒 國務院調查組：損毁嚴重 尚難清晰判斷原因 中國版 2022/03/23 分享： 中國東方航空載132人的波音737客機周一在廣西梧州墜毁後，搜救時間已超逾30小時，仍未尋獲失聯人員及飛機黑盒。事故核心區發現遇難者肢體、大批飛機殘骸、錢包等隨身物品。 國務院調查組昨晚召開新聞會公布搜 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地急查安全隱患 昨取消74%航班 今日 內地急查安全隱患 昨取消74%航班 專家：失事數據極不正常 或機件故障 今日 專家：失事數據極不正常 或機件故障 憶空姐妻最後留言 夫：老婆你等我 今日 憶空姐妻最後留言 夫：老婆你等我 你可能感興趣 內地急查安全隱患 昨取消74%航班 今日 01:00 內地急查安全隱患 昨取消74%航班 專家：失事數據極不正常 或機件故障 今日 01:00 專家：失事數據極不正常 或機件故障 憶空姐妻最後留言 夫：老婆你等我 今日 01:00 憶空姐妻最後留言 夫：老婆你等我 廣州 空難 雲南省 銀行