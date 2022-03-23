推廣無障礙網頁設計　建設共融社會

疫情期間，大眾很習慣在互聯網接收最新疫情資訊、訂外賣、或網購等。然而社會上仍有一班有特殊需要的人士難以從互聯網上獲得資訊，原因在於部分網站或應用程式並未有採用無障礙標準。香港失明人協進會前會長、現任執行委員莊陳有認作為應用無障礙網頁的用家，深感疫情更為凸顯到無障礙網站對於有需要人士的重要性。另一邊廂，一向積極建立無障礙網頁的網頁設計公司FREEDOM COMMUNICATIONS董事兼數碼媒體集團NDN GROUP創辦人的安宇昭以網頁設計者的身分也積極鼓勵企業在建構網站時採用無障礙標準，有助拓展網站用戶群，為更多人提供服務。



本地採用無障礙網站的歷史可以追溯至1999年。莊陳有指，當年香港失明人協進會建議政府帶頭建立無障礙網頁，並得到積極回應。「政府帶頭推廣無障礙網頁是一個很好的開始，如果能設立法例，相信對推廣工作能起更大動力。」他舉例，近年銀行公會向銀行制定指引，提供無障礙銀行服務，令銀行業也開始轉型採用無障礙網頁設計。



安宇昭則在早年為連鎖餐廳提供Wi-Fi服務時，深感互聯網普及的力量和無障礙網頁的重要性，便開始將無障礙標準加入員工手冊、入職和定期培訓當中，在日常工作培養同事應用無障礙標準的意識。他認為，企業應用無障礙網站是一種社會責任和法律責任，因為企業應該要確保所有人也可以使用他們的服務，讓有需要的人士接收到資訊。「所以我們公司非常建議客戶採用無障礙網頁，也希望開拓這個領域，讓更多有需要的人士能夠瀏覽網頁。」



維護「最基本生命綫」



有需要使用無障礙網頁的人士可以分為四類，包括認知障礙，如有學習困難人士；身體殘障，如控制肢體能力減弱、肢體不靈活等的人士；聽力障礙，如失聰或弱聽人士；視力障礙，如失明、視力減弱或患有色盲等人士。安宇昭補充，除了殘疾人士外，遇到意外而受短暫影響的人士和長者也有需要使用無障礙網站的功能。



作為視障人士，莊陳有會在手機上安裝發聲軟件，瀏覽或使用按照無障礙標準設計的手機應用程式或網頁；使用電腦時，也可以配合讀屏軟件或點字顯示器，透過聲音或點字去獲得資訊。他續指，符合無障礙設計的應用程式或網頁是一種基本的社會設施，對有需要人士來說是「最基本的生命綫」，也是權利和生存方式，單從健全人士角度出發進行設計，往往會忽略這些需要。「沒有無障礙設計，我們無法透過上網去通訊、接收新聞資訊、購買食物等，生活會與人脫節。」他更以近期多了很多人使用的訂餐軟件為例：「早前我們測試了10個訂餐軟件，大部份也沒有加入無障礙設計，令視障人士難以使用。」另外，莊陳有亦指出：「尤其現時疫情下，疫情資訊、政府登記平台需要達到無障礙，視障人士才能使用。」

▲ 視障人士配合讀屏軟件或點字顯示器，可以瀏覽無障礙網頁。

無障礙網站設計成本比想像中低



香港失明人協進會經營了一間社企，能為機構提供無障礙網頁的顧問服務，他們採用真人測試網站的無障礙標準。莊陳有總結了幾個企業或機構應要關注的重點，包括在密碼驗證部份，除了圖片認證外，也可以加入聲音認證功能；網頁按鈕上加入文字說明標籤；網站上的表格需要描述應填寫的資料，方便有需要人士利用輔助軟件填寫表格。莊陳有指平日需要利用上述各種的功能，才更準確和清晰地在互聯網獲得資訊。看似多了一些「額外」功能，是否代表網站成本高昂？

▲ 莊陳有期望所有網站也是無障礙設計，讓所有人能發揮個人能力，享有社會發展的成果，社會平等共融。

今次訪問了行內專家安宇昭，他總結多年網頁設計經驗，認為實踐無障礙網頁並不困難，如企業在開始架設網頁時，便採用無障礙標準，成本分別也不大，更有多種優點，便利到有需要人士之餘，企業本身也可以從中得益。「長遠來說，採用無障礙網頁能觸及更多客戶，帶來效益，網站設計簡單、有系統，維護工作簡單，能節省成本。」安宇昭指製作無障礙網頁的技術也很成熟，例如轉換文字尺寸的功能很容易解決，也有很多程式可以協助製作錄音等。莊陳有補充︰「無障礙設計是一個國際標準，不是要求網站為殘疾人士特別服務，而是其本身是良好網站的設計標準，所以絕大部分國際著名網站都以此標準（WCAG2.1）來設計。」



無障礙網頁嘉許計劃 助無障礙標準普及化



「在經過溝通後，很多中小企的東主也很樂意改用無障礙網頁。」安宇昭認為向中小企推廣無障礙網頁亦非難事，推動過程的重點在於引起企業的共鳴，並讓他們了解，應用無障礙網頁除了能觸及更多顧客外，更有助實踐對社會的關懷。莊陳有亦補充，應用無障礙網頁更有助企業招聘員工、殘疾人士求職。

▲ 安宇昭相信有更多設計師或編程人員認識無障礙標準，能有助推動無障礙網頁及應用程式。

安宇昭也留意到，現時設計及編程人員大多依靠在職培訓認識無障礙標準。莊陳有也補充，失明人協進會定期會舉辦諮詢會，讓大眾了解無障礙設計，反應也很熱烈，惟協會力量較少影響有限，難以影響大局。二人均期望大學課程或進修課程能涵蓋更多無障礙標準。另外香港互聯網註冊管理有限公司舉辦的無障礙網頁嘉許計劃相信對在社會中推動和普及無障礙標準都能起一定成效。



無障礙網頁嘉許計劃

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）透過舉辦無障礙網頁嘉許計劃，表揚各界別和行業採用無障礙設計的網站和App，令「網絡無障礙」的願景得到社會更廣泛的認同和實踐。而無障礙網頁讓所有人（包括殘疾人士）都能在清晰及無障礙的情況下使用互聯網，對促進數碼生活普及化大有幫助。對企業和機構而言，網站和App採用無障礙設計，既有助服務及產品推廣，亦有助建立和諧共融的社會。



2022至2023年度無障礙網頁嘉許計劃現已接受報名。計劃詳情：

查詢：2319 3804

電郵：wars@hkirc.hk

網頁：www.web-accessibility.hk

（特約）