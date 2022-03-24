確診新冠會喘氣 俯卧可以幫到你

上星期五是「世界睡眠日」，連日談到睡眠，港大估計本港逾一半人新冠「中招」，今天分享一個少人關心的話題，就是確診者呼吸不順、氣促，尤其在卧床睡眠的時候，用甚麼姿勢可以紓緩？大家是否知道，在醫院接受呼吸機治療的新冠重症患者，不少需要在病床上俯卧，是甚麼原因？

Prone來自拉丁文prōnus，意思是傾前，亦解俯卧。俯卧並不是甚麼新的治療方法，俗話講就是臉向床趴着瞓，而臉向天花板的平躺，叫仰卧（Supine）。俯卧在醫療上沿用已久，人們最初在1970年代中注意到病人俯卧的好處，開始出現相關研究，到1986年這姿勢被全球醫院廣泛採用，是醫學上認可的一種姿勢，針對用於新冠病人的研究這兩年亦出現。

Prone或者Prone Position姿勢，在醫學上正式稱為「清醒俯卧式呼吸」或「清醒俯卧位通氣」（Awake Prone Ventilation），也就是在病人清醒狀況下，讓他們長時間趴着呼吸，幫助患者增加肺部氧氣量，對一般呼吸道疾病患者，如急性呼吸窘迫綜合症（Acute respiratory distress syndrome）及新冠的病人皆有好處。

除了較舒適地呼吸、增加肺氧，新冠重症者通常肺部發炎，有積液包括痰和水等影響呼吸，讓病人俯卧亦較容易將積液排出，積液排出呼吸就更順。外國臨床病例研究指出，在這類呼吸有困難的病人來說，相比其他姿勢，俯卧更能減少住院時間、呼吸器倚賴程度，以至死亡率等。

雖然俯卧看上去簡單，但實行也有困難，患者可能有口插管連接呼吸機，身上往往還有胃管、尿管等，為他們翻身換成俯卧姿勢，往往需要幾位有經驗醫護人員合作，在新冠留院患者大增下，人手不足不容易做到；除此之外，改變重症患者卧姿，也可能有潛在風險，例如增加心臟病發風險，有時可能導致呼吸道阻塞，對肥胖症患者亦危險。

在今次新冠疫情中，重症患者受損的主要器官就是肺，許多人肺部缺氧，缺氧會對肺以至其他器官造成傷害，即使給他們吸氧，有時仍然不夠，此時醫護往往讓患者臉朝下俯卧床上，有助他們的肺部氧氣量增加。可能大家會問，這樣不是壓住個肺，更難呼吸嗎？俯卧怎麼能減輕呼吸負擔？

簡單來認識一下肺，由眾多肺泡組成，肺泡的分布不平均，近背一側的肺泡，多過近胸的一側。那麼，當我們臉向天花仰卧時，會發生甚麼事？仰卧時背部在下面，在重力作用下，心臟及肝臟的重量會壓着肺泡，令它們塌陷，而背部剛好又是肺泡最多的地方，因此會有較多的肺泡被壓扁，人就較難吸進空氣，肺氧量便減少，人便氣促。

另外，當肺部發炎時，含有的痰液和水增加，重量變重，仰卧時亦因為重力向下關係，將部分肺泡壓陷；除了重量，積液同樣會使氣體更難進入肺泡，患者更無法正常呼吸。

減肺部承壓 緩氣促降重症機會

相反，當我們向床趴着俯卧時，背部在上面，近胸部一側的肺泡在下面，心臟在下方貼近床，肺部就不需承受心臟重量，也因為橫膈膜角度不同，而受到較小肝臟的壓力，再加上近胸部側的肺泡數目較少，那就是說俯卧時，塌陷的肺泡數目會較少，患者的肺氧量相對多些，氣體交換的效率能保持。

即使壓扁了一部分肺泡，大多數位於背側一方的肺泡還是可以起作用，若再加上患者大力呼吸，協助肺部伸展，就更能紓緩氣促，呼吸回復較為順暢。專家指出，俯卧甚至有助避免肺部發炎惡化，減少輕症變重症的機會。

除了在醫院治療的重症者，在家「自療」的輕症者，當感到呼吸困難時，也可以嘗試用這個姿勢，有利肺內氣體交換，以及排出痰水積液。專家建議利用4至5個枕頭輔助，分別放在頸下方、胸口到大腿間、小腿以下等，讓身體舒服點；俯卧一段時間亦要變化姿勢，不是一趴到底，專家建議30分鐘就變一下（請【按此】觀看「家居俯卧紓緩教學」視頻），例如30分鐘後將頭轉向相反方向，隔30分鐘由正面趴下換成右側躺，又換左側躺，之後再回到正面俯卧。

有醫生說，若是重症者，基本上要這樣趴多於12小時，才能達到減緩肺部壓力效果，中間起來吃飯喝水、去廁所，其他時間都趴着；若是在家的輕症者，則視乎身體情況，以能忍受、感覺舒適為準，但避免飯後1小時內俯卧。

一些人亦不適合這姿勢，例如肥胖、懷孕婦女、有心臟、脊椎問題；曾經骨折、頸椎不好無法轉動的人等，如果有疑問先諮詢醫生、物理治療師才做。

如果做得對，俯卧可以幫助緩解一部分呼吸不適，而改善氧氣水平後，亦有機會幫你更快痊癒。不過，這並不是萬能（cure-all）的，需要指出的是，俯卧並不能解決我日前提到的「隱形缺氧」狀況，如果確診者在家俯卧後，氣促沒有緩解，且持續長時間，可以用手指式血氧儀量度血氧，看看是否缺氧，若缺氧嚴重需找醫生。

新冠疫情在沒有任何靈丹妙藥下，最大程度改善患者病情的事不妨一試，即使只是一個姿勢。