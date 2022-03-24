港具優勢 利好SPAC發展

香港聯合交易所於2021年9月刊發「特殊目的收購公司」（Special purpose acquisition company，SPAC）的新上市機制諮詢文件，到今年1月起，正式接受SPAC上市申請。

新上市機制引入後，香港首家特殊目的收購公司、由招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的Aquila Acquisition Corporation，於上周五（18日）在聯交所掛牌上市，標誌SPAC正式登陸香港。

SPAC是一種沒有具體營運業務的空殼公司，其唯一目的是透過「首次公開發行」（IPO）上市募集資金，用以專門併購有前景的未上市公司，而有關併購需要在兩年限期內完成。

近年加速發展 3大原因

SPAC早於上世紀90年代已在美國出現，但一直以來並非主流的上市融資渠道。SPAC近年成為市場焦點，吸引了不少家族企業辦公室參與投資，並加速SPAC發展，主要原因有三。第一，2020年新冠疫情爆發，對全球經濟帶來巨大衝擊，美國聯儲局快速將利率降至接近零水平，並重啟量寬。在資金氾濫的情況下，投資者積極尋找好的投資機遇，加上有專業機構和投資界名人對SPAC發起支持，使SPAC在2020年受到熱捧。

第二，投資者投資SPAC後，即成為該公司的股東，擁有投票權，決定是否接受物色到的併購對象，讓其投資選擇有一定靈活性，並且可以分享到成功收購的回報。

第三，更重要的是，在起初參與SPAC上市的投資者，其投資的下行風險相對可控，但潛在回報卻可以很高。SPAC上市所募集的資金，需要存託在託管帳戶內，以用作日後併購交易及支付相關費用，而在一般情況下，SPAC需要在兩年內完成併購，若未能於時限內完成，投資者可從存託帳戶中取回IPO的投資收益和應計利息，僅損掉時間成本離場，並且不設禁售期，可以直接退出投資。所以，參與SPAC上市的投資者，所承受的下行風險有限，這無疑是投資SPAC的好處。

家族辦公室參與 有3角色

筆者估計，對家族辦公室來說，參與SPAC很有可能成為一個「趨勢性」的選項。事實上，對家族辦公室來說，就SPAC本身可以有3個角色，包括：一、作為發起人；二、作為參與投資人；三、家族辦公室被投企業成為併購標的。

2021年9月，新加坡先香港一步，率先在亞洲引入SPAC上市機制，但直到今年1月20日，新加坡交易所（新交所）才迎來首家SPAC正式掛牌，是新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）旗下Vertex Venture Holdings Ltd所發起的Vertex Technology Acquisition Corporation。

到執筆時止，以筆者所知，於新交所上市的SPAC只有3家，除了上文提及的Vertex Technology Acquisition Corporation外，還有由歐洲資產管理公司Tikehau Capital和LVMH集團董事長Bernard Arnault的控股公司Financiere Agache所發起之Pegasus Asia，以及一家名為Novo Tellus Alpha Acquisition（NTAA）的公司，後者由具有良好往績和豐富投資經驗的私募股權基金Novo Tellus PE Fund 2發起；而截至周二（22日），新加坡當地暫未有新的SPAC申請。

至於香港方面，自今年1月引入SPAC上市機制後，截至周二（22日）短短兩個多月時間，港交所共收到11家SPAC上市申請；至上周五（18日），香港首個SPAC Aquila Acquisition Corporationn掛牌，主要發起人是招銀國際，融資約10億港幣。由於香港投資SPAC門檻高於美國和新加坡，僅限於專業投資者，上市首日僅有不到30家獲批准SPAC交易所參與者可進行買賣，故當日Aquila僅交易3筆，總成交額1,752萬元，，報9.68元，較上市價10元跌3.2%。

在這家SPAC上市之際，正逢俄烏戰爭，內地股市劇烈波動，而受中概股退市擔憂等一系列因素影響，恒生指數亦跌至多年低點；另一方面，Aquila今次上市，獲得99名專業投資適度超額認購，也反映了市場對SPAC的興趣。值得一提的是，新加坡與香港首個上市的SPAC，發起人都是「國家隊」，可以看出兩地政府對此新舉措的支持。

有業內人士指出，SPAC投資屬於一級半市場投資，既需要投資人熟悉香港市場IPO投資環境，又需要對亞太地區一級市場擁有豐富的股權投資經驗。

UBS發布的2021年中國家族財富與家族辦公室調研報告顯示，中國家族辦公室在2020年的平均資產類別配置中，私募股權佔30%（20%直投、10%基金），遠遠高於同期全球家族辦公室平均（私募股權佔18%，當中10%直投、8%基金）。

亞洲的富豪有不少「新財富」，在大中華區尤其集中。他們相對年輕，往往對新事物接受度高，勇於嘗試，其中更是不乏連續創業者；比起傳統家族，他們不想依賴於盲池基金，希望更多參與到直投。近年的投資熱門是新經濟企業，例如資訊技術、生物科技、醫療健康、人工智能等，不少企業很難在短期內滿足一般的IPO標準，SPAC的出現，為這些由亞洲富豪或家族辦公室投資的新興領域企業，提供了成為併購標的之可能性。

經驗＋聲譽 料成SPAC助力

目前，在香港排隊上市的多家SPAC，發起人都有個人或家族背景，例如Trinity Acquisition Holdings Limited，發起人為李寧、Lion Rock Capital和Astrapto Capital，分別持有33%、42%、25%的B類股份。李寧是中國著名運動品牌李寧的創始人，Lion Rock則專注於消費領域的私募股權投資，領投了多家內地及國際的消費企業；此外，李寧也是Lion Rock旗下一個基金的有限合夥人。如此具有消費領域投資運營經驗與資源的發起人，對該SPAC有一定的信用背書作用。

過去一周，港交所新增兩家SPAC申請，均是由兩個大家族後代發起，且都是他們繼美國SPAC上市後申請的第二個SPAC。上周三（16日），香港鄭氏家族、新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛，向港交所遞交A SPAC（HK）Acquisition Corp.上市申請，成為第10家向港交所遞交SPAC申請的公司，並計劃在消費行業物色潛在目標；去年鄭志剛發起的SPAC Artisan Acquisition Corp.已在美國上市，並與去年9月宣布，合併香港基因及診斷檢測公司Prenetics。

上周日（20日），「賭王」何鴻燊之子何猷龍旗下的黑桃資本，與中銀香港資產管理等聯合發起的Black Spade Asia Acquisition Co，向港交所遞交SPAC上市申請，計劃併購娛樂、生活方式或健康相關的企業；黑桃資本去年已在美國發起名為Black Spade Acquisition的SPAC並上市，聚焦類似行業，目前尚未公布併購目標。

以上幾個SPAC的發起人，都有較高的聲譽，他們的家族辦公室在SPAC領域有豐富經驗，是專業的投資者，料可助力SPAC上市的表現。

筆者相信，香港作為領先的國際金融中心，資本市場擁有足夠的深度和廣度，有各種專業的投資機構和人才，不少家族辦公室在SPAC領域也有豐富和專業的投資經驗，再加上香港交易所設立嚴格的SPAC投資門檻，這些優勢為SPAC的良性發展提供有利環境。

然而，任何事物都有利弊兩面，而且新生事物需要有嘗試和完善的過程，對SPAC在香港市場的後續發展和前景，筆者雖抱樂觀態度，但也需要以實事求是及理性的態度，作進一步觀察和分析。

▲ 作為領先的國際金融中心，香港擁有各種資本市場及人才優勢，加上香港交易所設立嚴格的SPAC投資門檻，為SPAC的良性發展提供有利環境。（資料圖片）