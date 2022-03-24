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企業應用AI成主流 兩大專業職位最搶手

行政人員版 2022/03/24

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【本報訊】科技幫助企業業務提升，自然要引入新技術人才，人工智能（AI）的應用就成為當中焦點，企業大數據可應用不同範疇，當中AI架構系統尤為重要，據TechRepublic報告表明，2022年中AI領域

...

欄名 : Good Job Insight

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