企業應用AI成主流 兩大專業職位最搶手 行政人員版 2022/03/24 分享： 【本報訊】科技幫助企業業務提升，自然要引入新技術人才，人工智能（AI）的應用就成為當中焦點，企業大數據可應用不同範疇，當中AI架構系統尤為重要，據TechRepublic報告表明，2022年中AI領域 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 2022/03/23 設計新混合辦公室 迎各類僱員所需 為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 2022/03/22 為重返職場作準備 5招助應徵者突圍 72%新世代不滿新工 或掀新一波辭職潮 2022/03/21 72%新世代不滿新工 或掀新一波辭職潮 重返辦公室在即 7招助員工適應 2022/03/18 重返辦公室在即 7招助員工適應 工作生活欠平衡 5招增員工活力 2022/03/17 工作生活欠平衡 5招增員工活力 職場文化 科技行業 人工智能 疫情 服務 產品 行業 工程 軟件 大數據