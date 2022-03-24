Zoom添虛擬動物頭像 可模仿用戶面部表情

疫情促使遙距工作、網課的出現，為完善綫上會議體驗，視像會議平台Zoom近日推出新功能，用戶可以虛擬動物頭像進行會議。

虛擬動物頭像可模仿用戶面部表情，類似蘋果Animoji 3D動畫表情。目前有貓、狗和

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