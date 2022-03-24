Zoom添虛擬動物頭像 可模仿用戶面部表情 行政人員版 2022/03/24 分享： 疫情促使遙距工作、網課的出現，為完善綫上會議體驗，視像會議平台Zoom近日推出新功能，用戶可以虛擬動物頭像進行會議。 虛擬動物頭像可模仿用戶面部表情，類似蘋果Animoji 3D動畫表情。目前有貓、狗和 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星Galaxy A12 膺去年出貨最多手機 今日 三星Galaxy A12 膺去年出貨最多手機 美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 2022/03/23 美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 2022/03/23 高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 2022/03/22 法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 2022/03/22 黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 科技行業 科技硬件 科技軟件 Zoom 疫情 商業 iOS 遙距工作