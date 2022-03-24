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三星Galaxy A12 膺去年出貨最多手機

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2021年全球最受歡迎智能手機，並不是果迷遍布全球的iPhone，也不是高端Android手機，而是以經濟實惠著稱的三星Galaxy A12（約售1,400元）。研究機構Omdia數據顯示，

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