三星Galaxy A12 膺去年出貨最多手機 行政人員版 2022/03/24 分享： 2021年全球最受歡迎智能手機，並不是果迷遍布全球的iPhone，也不是高端Android手機，而是以經濟實惠著稱的三星Galaxy A12（約售1,400元）。研究機構Omdia數據顯示， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Zoom添虛擬動物頭像 可模仿用戶面部表情 今日 Zoom添虛擬動物頭像 可模仿用戶面部表情 美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 2022/03/23 美企藉煤灰發電 用廢料助清潔社區 高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 2022/03/23 高通擬斥7.8億 設元宇宙基金 法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 2022/03/22 法院命令寄錯舊電郵 Telegram巴西禁令獲撤 黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 2022/03/22 黑客破壞PC版遊戲存檔 《艾爾登》玩家陷死亡循環 科技行業 科技硬件 智能手機 商業 疫情 Galaxy A iPhone