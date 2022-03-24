  • 17°C
香港時間 : 2022324日 (四) 02:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財爺研藉七欖 11月辦國際金融論壇

政治版 2022/03/24

分享：

第5波疫情後，財政司司長陳茂波一直強調，希望靠1萬元消費券重振經濟。他昨更透露，計劃利用11月香港國際七人欖球賽，舉辦最高級別的國際金融論壇，藉此令金融界更了解疫後香港。

了解疫後港情況 增投資信心

原來

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

司機快測陽性 財爺身邊第3人中招
2022/03/23
司機快測陽性 財爺身邊第3人中招
吳秋北接棒石禮謙 任港大校董
2022/03/22
吳秋北接棒石禮謙 任港大校董
聶德權率逾20名AO 落區派防疫物資
2022/03/21
聶德權率逾20名AO 落區派防疫物資
施榮忻：港試驗與病毒共存 將功補過
2022/03/19
施榮忻：港試驗與病毒共存 將功補過
半年前打第3針 葉劉：抗體水平仍不錯
2022/03/18
半年前打第3針 葉劉：抗體水平仍不錯
陳茂波 七人欖球賽 經濟 財政司 財政預算案 大灣區

上一篇文章

促停今年薪酬調查 華員會：讓路抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？