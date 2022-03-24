財爺研藉七欖 11月辦國際金融論壇

第5波疫情後，財政司司長陳茂波一直強調，希望靠1萬元消費券重振經濟。他昨更透露，計劃利用11月香港國際七人欖球賽，舉辦最高級別的國際金融論壇，藉此令金融界更了解疫後香港。

了解疫後港情況 增投資信心

原來

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