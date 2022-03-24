財爺研藉七欖 11月辦國際金融論壇 政治版 2022/03/24 分享： 第5波疫情後，財政司司長陳茂波一直強調，希望靠1萬元消費券重振經濟。他昨更透露，計劃利用11月香港國際七人欖球賽，舉辦最高級別的國際金融論壇，藉此令金融界更了解疫後香港。 了解疫後港情況 增投資信心 原來 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 司機快測陽性 財爺身邊第3人中招 2022/03/23 司機快測陽性 財爺身邊第3人中招 吳秋北接棒石禮謙 任港大校董 2022/03/22 吳秋北接棒石禮謙 任港大校董 聶德權率逾20名AO 落區派防疫物資 2022/03/21 聶德權率逾20名AO 落區派防疫物資 施榮忻：港試驗與病毒共存 將功補過 2022/03/19 施榮忻：港試驗與病毒共存 將功補過 半年前打第3針 葉劉：抗體水平仍不錯 2022/03/18 半年前打第3針 葉劉：抗體水平仍不錯 陳茂波 七人欖球賽 經濟 財政司 財政預算案 大灣區