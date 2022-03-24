財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡

立法會昨日首讀及二讀有關暫緩追租的條例草案。財政司司長陳茂波表示，這是非常時期的非常措施，盼紓緩中小企壓力，又強調已作出5項修訂，在租戶和業主之間取得平衡。

保護期後 業主憂租戶結業

不過，香港地產及建造

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