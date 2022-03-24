財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 政治版 2022/03/24 分享： 立法會昨日首讀及二讀有關暫緩追租的條例草案。財政司司長陳茂波表示，這是非常時期的非常措施，盼紓緩中小企壓力，又強調已作出5項修訂，在租戶和業主之間取得平衡。 保護期後 業主憂租戶結業 不過，香港地產及建造 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 今日 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 今日 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 恢復全日面授 9成學生須打兩針 今日 恢復全日面授 9成學生須打兩針 DSE研設「特別考場」 予考生應試 今日 DSE研設「特別考場」 予考生應試 你可能感興趣 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 今日 01:00 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 今日 01:00 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 恢復全日面授 9成學生須打兩針 今日 01:00 恢復全日面授 9成學生須打兩針 疫情 地產 陳茂波 財政司