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恢復全日面授 9成學生須打兩針

港聞版 2022/03/24

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全港學校在4月19日起分階段恢復面授課堂，教育局局長楊潤雄昨宣布初期以半日課為主，並提高學校恢復全日課門檻，除全體教職員完成疫苗接種外，學生打齊兩針要求亦由7成增至9成，以提升學童接種率。中學校長會主

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