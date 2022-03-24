恢復全日面授 9成學生須打兩針 港聞版 2022/03/24 分享： 全港學校在4月19日起分階段恢復面授課堂，教育局局長楊潤雄昨宣布初期以半日課為主，並提高學校恢復全日課門檻，除全體教職員完成疫苗接種外，學生打齊兩針要求亦由7成增至9成，以提升學童接種率。中學校長會主 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 今日 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 今日 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 今日 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 DSE研設「特別考場」 予考生應試 今日 DSE研設「特別考場」 予考生應試 你可能感興趣 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 今日 01:00 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 今日 01:00 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 今日 01:00 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 疫苗 小學 中學 幼稚園 許樹昌 楊潤雄