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DSE研設「特別考場」 予考生應試

港聞版 2022/03/24

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政府維持中學文憑試（DSE）4月22日開考目標，教育局昨表示正探討為染疫及須檢疫考生設「特別考場」的可行性，有應屆考生形容是好消息，可保障學生爭取大學入場券的機會，有助減輕壓力，學友社倡設於酒店等寧靜

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教育局 DSE 楊潤雄

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