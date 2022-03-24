DSE研設「特別考場」 予考生應試 港聞版 2022/03/24 分享： 政府維持中學文憑試（DSE）4月22日開考目標，教育局昨表示正探討為染疫及須檢疫考生設「特別考場」的可行性，有應屆考生形容是好消息，可保障學生爭取大學入場券的機會，有助減輕壓力，學友社倡設於酒店等寧靜 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 今日 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 今日 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 今日 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 恢復全日面授 9成學生須打兩針 今日 恢復全日面授 9成學生須打兩針 你可能感興趣 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 今日 01:00 林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 今日 01:00 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 今日 01:00 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 教育局 DSE 楊潤雄