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林鄭：航班熔斷確診人數 可調校

指暫緩全民強檢非躺平 精準掌握時機

政治版 2022/03/24

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港府下月1日起取消地區性航班熔斷機制。特首林鄭月娥昨日稱，措施撤銷不等於不可有航班熔斷機制，冀航空公司能落實「外防輸入」。但對於航班多於3人確診便須熔斷，她認為數字可調校。

行政會議成員、經民聯林健鋒稱

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