林鄭：航班熔斷確診人數 可調校 指暫緩全民強檢非躺平 精準掌握時機 政治版 2022/03/24 分享： 港府下月1日起取消地區性航班熔斷機制。特首林鄭月娥昨日稱，措施撤銷不等於不可有航班熔斷機制，冀航空公司能落實「外防輸入」。但對於航班多於3人確診便須熔斷，她認為數字可調校。 行政會議成員、經民聯林健鋒稱 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 今日 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 今日 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 恢復全日面授 9成學生須打兩針 今日 恢復全日面授 9成學生須打兩針 DSE研設「特別考場」 予考生應試 今日 DSE研設「特別考場」 予考生應試 你可能感興趣 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 今日 01:00 財司：暫緩追租5修訂 盼取平衡 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 今日 01:00 30億臨時失業支援 首日收6.58萬申請 恢復全日面授 9成學生須打兩針 今日 01:00 恢復全日面授 9成學生須打兩針 疫情 林鄭月娥 航空 強制檢測 全民檢測